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Новым президентом Латвии стал Эгил Левитс



Сейм Латвии выбрал нового президента — им стал выдвинутый коалицией судья Суда ЕС Эгил Левитс. За него проголосовали 61 из 93 депутатов. Для того, чтобы стать президентом, нужно набрать 51 голос, сообщает НГ-Балтия.

Накануне выборов в интервью Neatkarīgā rīta avīze Левитс назвал главные принципы, которых планирует придерживаться на посту президента. «Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство», — сказал Левитс.

Политик отметил необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой, а также важность создания для людей равных возможностей получения доходов, пишет Rus.delfi.lv.
Прошедшие выборы стали первыми открытыми президентскими выборами — можно узнать, как проголосовал каждый из депутатов. Ранее президента Латвии избирали на закрытом голосовании.

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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Эгилса Левитса с победой на выборах президента Латвии.

"Латвия - одни из самых близких Литве стран. Наши общие ценности и интересы, а также одинаковое понимание вызовов и угроз безопасности сегодня обуславливают успешное сотрудничество обоих государств", - говорится в сообщении президентского ведомства.

По словам Д. Грибаускайте, жителей Литвы и Латвии связывают балтийская традиция, общий опыт соседства и истории, дух песен и свободы, смелая борьба народов за независимость.

Президент утверждает, что сотрудничество и дружба литовского и латвийского народов будут способствовать повышению благосостояния и укреплению духа всего материка.

Срок полномочий нынешнего президента Раймондса Вейониса истекает в июле, он решил не баллотироваться на второй срок.

В среду парламент Латвии избрал Э. Левитса президентом страны. Ранее он занимал должности члена парламента, министра юстиции и посла Латвии в Швейцарии, Венгрии, Германии и Австрии.
novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты
География: Латвия
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добавлена сегодня, 29 мая, 17:00

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