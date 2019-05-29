Новым президентом Латвии стал Эгил Левитс 🔊 Воспроизвести



Сейм Латвии выбрал нового президента — им стал выдвинутый коалицией судья Суда ЕС Эгил Левитс. За него проголосовали 61 из 93 депутатов. Для того, чтобы стать президентом, нужно набрать 51 голос, сообщает



Накануне выборов в интервью Neatkarīgā rīta avīze Левитс назвал главные принципы, которых планирует придерживаться на посту президента. «Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство», — сказал Левитс.



Политик отметил необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой, а также важность создания для людей равных возможностей получения доходов, пишет Rus.delfi.lv. Сейм Латвии выбрал нового президента — им стал выдвинутый коалицией судья Суда ЕС Эгил Левитс. За него проголосовали 61 из 93 депутатов. Для того, чтобы стать президентом, нужно набрать 51 голос, сообщает НГ-Балтия Накануне выборов в интервью Neatkarīgā rīta avīze Левитс назвал главные принципы, которых планирует придерживаться на посту президента. «Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство», — сказал Левитс.Политик отметил необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой, а также важность создания для людей равных возможностей получения доходов, пишет Rus.delfi.lv. Прошедшие выборы стали первыми открытыми президентскими выборами — можно узнать, как проголосовал каждый из депутатов. Ранее президента Латвии избирали на закрытом голосовании.



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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Эгилса Левитса с победой на выборах президента Латвии.



"Латвия - одни из самых близких Литве стран. Наши общие ценности и интересы, а также одинаковое понимание вызовов и угроз безопасности сегодня обуславливают успешное сотрудничество обоих государств", - говорится в сообщении президентского ведомства.



По словам Д. Грибаускайте, жителей Литвы и Латвии связывают балтийская традиция, общий опыт соседства и истории, дух песен и свободы, смелая борьба народов за независимость.



Президент утверждает, что сотрудничество и дружба литовского и латвийского народов будут способствовать повышению благосостояния и укреплению духа всего материка.



Срок полномочий нынешнего президента Раймондса Вейониса истекает в июле, он решил не баллотироваться на второй срок.



В среду парламент Латвии избрал Э. Левитса президентом страны. Ранее он занимал должности члена парламента, министра юстиции и посла Латвии в Швейцарии, Венгрии, Германии и Австрии. novayagazeta.ee Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Латвия — статья прочитана 142 раза Комментарии