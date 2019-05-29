Кабмин Литвы может обратиться в Конституционный суд по финансированию LRT 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство рассматривает возможность обращения в Конституционный суд (КС) по порядку финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinio radijas ir televizija (LRT).



У Кабмина вызвало сомнения положение закона о том, что бюджет LRT автоматически рассчитывается по показателю доходов подоходного налога населения и акцизных сборов.



В подготовленном правительством проекте обращения говорится, что такой механизм "ограничивает полномочия правительства и сейма в планировании и утверждении государственного бюджета соответствующего года".



Нынешний порядок финансирования LRT действует с 2015 года. Его сторонники считают, что автоматический подсчет бюджета предотвращает путь для возможного давления политиков. Литовское правительство рассматривает возможность обращения в Конституционный суд (КС) по порядку финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinio radijas ir televizija (LRT).У Кабмина вызвало сомнения положение закона о том, что бюджет LRT автоматически рассчитывается по показателю доходов подоходного налога населения и акцизных сборов.В подготовленном правительством проекте обращения говорится, что такой механизм "ограничивает полномочия правительства и сейма в планировании и утверждении государственного бюджета соответствующего года".Нынешний порядок финансирования LRT действует с 2015 года. Его сторонники считают, что автоматический подсчет бюджета предотвращает путь для возможного давления политиков. В этом году бюджет LRT составляет 41,6 млн евро – почти на 7% больше, чем в прошлом году.



Кабинет министров также рассматривает возможность попросить КС разъяснить, не противоречит ли конституции другие специальные законы, предусматривающие финансирование прочих отдельных фондов или программ виде предоплаты в других сферах.



Правительство утверждает, что законы, связанные с финансированием надзора за автодорогами, с финансированием охраны окружающей среды и спорта необоснованно ограничивают возможности Кабмина самостоятельно готовить ежегодный госбюджет.



Правительственная канцелярия зарегистрировала проект обращения в КС в среду. Пока не сообщается, когда правительство рассмотрит этот вопрос.



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Католическая церковь утверждает, что правовых преград иметь представителя в совете национальной телерадиовещательной компании LRT не существует.



Так она отреагировала на предложение правительства сейму отказаться от представителя Литовской епископальной конференции (ЛЕК) в органе управления LRT. Такое решение кабмин аргументировал положением Конституции, предусматривающим, что в Литве нет государственной религии.



Представитель ЛЕК Ева Урбонайте-Вайнене сказала BNS, что это положение "не мешает государству и церкви сотрудничать по важным для общества вопросам".



"ЛЕК была приглашена представлять верующих в совете LRT и во многом содействовала обеспечению демократии и разнообразия мнений в представляющем интересы общества органе управления национального вещателя", - сказала Е. Урбонайте-Вайнене.



Предложение не назначать представителя католической церкви в совет LRT правительство внесло с выводами для рассматриваемых в сейме поправок, предусматривающих реорганизацию управления LRT. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, бюджет, аудит, LRT География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии