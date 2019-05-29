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В Мадриде торжественно открыт Международный лагерь Дружбы





Неподалёку от Мадрида, в лагере Эль-Эскориаль, сегодня состоялась торжественная церемония открытия Международного лагеря Дружбы Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы".

После церемонии поднятия флага прошла жеребьёвка игр "Чемпионата мира по" Футболу для дружбы".

По традиции все юные футболисты разделены на сборные команды, носящие имена редких животных.

Освещать мероприятия будут юные и взрослые журналисты.





Литву в рамках программы" Футбол для дружбы" впервые представляет такая большая делегация - 4 юных участника и 2 тренера (плюс специальный корреспондент "Обзора".

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Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Федерация, # F4F
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добавлена сегодня, 29 мая, 12:11

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