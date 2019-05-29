Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Британская компания по производству гобеленов и кожи для мебели Sofa Brands не будет строить в Алитусе новый завод, сообщил портал alytusplius.lt.



Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро.



"Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.



По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International.



"Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас. Британская компания по производству гобеленов и кожи для мебели Sofa Brands не будет строить в Алитусе новый завод, сообщил портал alytusplius.lt.Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро."Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International."Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас. Еще в феврале заместитель директора администрации самоуправления Вилия Раманаускене в феврале сказала BNS, что Sofa Brands обязалась в течение трех месяцев с момент подписания договора об аренде участка реализовать инвестиции минимум на 5 млн евро.



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В Клайпеду доставлен еще один небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк" - уже второй менее чем за неделю. Предположительно, он предназначен для йонавского производителя удобрений Achema.



"Малый газовоз Coral Favia пришел в Клайпедский порт 28 мая около 14 часов. После завершения разгрузочной операции газовоз вышел из Клайпеды сегодня (29 мая) около 8 часов утра", - прокомментировали BNS в среду на Klaipedos nafta.



В обнародованном Klaipedos nafta графике указано, что на борту газовоза было 10 тыс. кубометров СПГ. На борту газовоза Coral Fungia, который приходил из Высоцка в минувшие выходные, тоже было 10 тыс. кубов.



Терминалом, кроме Achema, пользуется и дочернее предприятие Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET).



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В этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва поднялась на три позиции мировом индексе конкурентоспособности, заняв 29-ую позицию и опередив Эстонию, Латвию и Польшу, сообщило агентство поощрения экспорта Versli Lietuva.



В этом году улучшению позиции Литвы в рейтинге способствовала группа показателей эффективности бизнеса, оценка которой в этом году поднялась с 30-ой на 23-ую позицию. Также улучшилась оценка эффективности госсектора – она поднялась с 31 на 29-ую позицию. Немного снизилась оценка двух других групп показателей: группы показателей экономического развития - они упали с 36 на 39-ое место, а группа показателей инфраструктуры снизилась с 29-ой позиции на 30-ую.



В этом году Эстония заняла в рейтинге 35-ую позицию (была 31-ой), Латвия – 40-ую (не изменилась), Польша заняла 38-ую (была 34-ой). Первое место в рейтинге занимает Сингапур, последнее - Венесуэла.



Швейцарский международный институт менеджмента IMD при составлении рейтинга конкурентоспособности стран оценивает, как страны используют имеющиеся ресурсы и компетенции, повышая свое благосостояние. В этом году в рейтинг вошли 63 государства, они оценивались по 235 различным критериям. Две трети критериев – фактические экономические, финансовые, данные о бизнес-климате, оставшиеся – опрос руководителей в бизнесе.



Рейтинг конкурентоспособности IMD составляется с 1989 года и в этом году был представлен в 31 раз. Литва в этом рейтинге оценивается и сравнивается с другими странами с 2007 года.



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Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в мае, по сравнению с апрелем этого года вырос на 1 проц. пункт и составил 6%.



В мае население несколько лучше оценивало изменения финансового положения домашних хозяйств за минувшие 12 месяцев, экономические перспективы страны и больше планировало потрать на крупные покупки. Однако хуже оценивало перспективы финансового положения домашних хозяйств.



Индекс потребительского доверия в городе и на селе в мае различался на 2 проц. пункта: в городе он составил 7%, а на селе – 5%. За месяц в городе индекс потребительского доверия вырос на 2 пункта, а на селе снизился на один пункт.



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Бельгийская группа строительных материалов Etex сообщила об открытии в Вильнюсе центра бизнес-услуг. Новый филиал трудоустроит команду профессионалов в сфере финансов и учета, которая поможет группе оптимизировать бизнес-функции, сообщило агентство по поощрению иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



По сообщению агентства, международная группа, которая декларирует более 3 млрд евро годовой выручки, в качестве основных факторов выбора Вильнюса называет талантливых работников, процветающий бизнес-климат и качество жизни.



"Бизнес-центр Etex позволяют нам продолжать улучшать результаты деятельности – а это является основным условием в достижении одной из основных целей компании – обеспечения прибыльного роста. Наш новый центр услуг в Литве, уделяющий основное внимание финансам, поможет нам этого добиться", – отметил в пресс-релизе глава глобального центра бизнес-услуг Etex Марсель Баальхуис.



Как отмечает Investuok Lietuvoje, Etex - не новичок на литовском рынке. В 2006 году группа открыла новое предприятие по производству плит для кровельных покрытий из волокнистого цемента, которое в 2016 году расширилось путем присоединения завода цементных фасадных плит. Новый офис в Вильнюсе укрепит позиции компании в Литве.



Основанная в 1905 году Etex действует в 42 государствах. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 63 раза Комментарии