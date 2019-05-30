ДОР просит Г. Науседу переселиться в Турнишкес СМИ 🔊 Воспроизвести



Департамент охраны руководства (ДОР) просит избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу переселиться в резиденцию в Турнишкес, поскольку главе государства будет небезопасно жить в своем доме на окраине Вильнюса - в Павильнисе.



"Мы не считаем, (что безопасно в дом), поэтому настоятельно просим и рекомендуем, чтобы только в резиденции", – сказал порталу новостей 15min.lt заместитель главы ДОР Паулюс Нямира.



Представитель по связям с общественностью Г. Науседы Айстис Забараускас в среду сообщил BNS, что в следующий понедельник избранный президент проведет пресс-конференцию, на которой ответил на этот и прочие вопросы.



Ранее будущий руководитель страны заявлял, что хотел бы жить в своем доме под Пучкорским ландшафтным заповедником.



Г. Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля. Департамент охраны руководства (ДОР) просит избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу переселиться в резиденцию в Турнишкес, поскольку главе государства будет небезопасно жить в своем доме на окраине Вильнюса - в Павильнисе."Мы не считаем, (что безопасно в дом), поэтому настоятельно просим и рекомендуем, чтобы только в резиденции", – сказал порталу новостей 15min.lt заместитель главы ДОР Паулюс Нямира.Представитель по связям с общественностью Г. Науседы Айстис Забараускас в среду сообщил BNS, что в следующий понедельник избранный президент проведет пресс-конференцию, на которой ответил на этот и прочие вопросы.Ранее будущий руководитель страны заявлял, что хотел бы жить в своем доме под Пучкорским ландшафтным заповедником.Г. Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля. BNS Категории: общество Ключевые слова: президент, охрана, резиденция География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии