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ДОР просит Г. Науседу переселиться в Турнишкес СМИ
Департамент охраны руководства (ДОР) просит избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу переселиться в резиденцию в Турнишкес, поскольку главе государства будет небезопасно жить в своем доме на окраине Вильнюса - в Павильнисе.
"Мы не считаем, (что безопасно в дом), поэтому настоятельно просим и рекомендуем, чтобы только в резиденции", – сказал порталу новостей 15min.lt заместитель главы ДОР Паулюс Нямира.
Представитель по связям с общественностью Г. Науседы Айстис Забараускас в среду сообщил BNS, что в следующий понедельник избранный президент проведет пресс-конференцию, на которой ответил на этот и прочие вопросы.
Ранее будущий руководитель страны заявлял, что хотел бы жить в своем доме под Пучкорским ландшафтным заповедником.
Г. Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля.
Категории: общество
Ключевые слова: президент, охрана, резиденция
География: Литва
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