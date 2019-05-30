Организация „Gelbėkit vaikus“ празднует красивый юбилей 🔊 Воспроизвести



Организация „Gelbėkit vaikus“ («Спасти детей») была создана Эглантайн Джебб в Великобритании 19 мая 1919 года. И в этом году повсеместно празднуется 100-летний юбилей. Волонтеры Литвы участвуют в работе этой организации уже 28 лет (с 1991 г.), и на сегодняшний день они объединяются в 22 структурных подразделения.



По инициативе руководителя шяуляйского подразделения Дали Кериене 27 апреля руководители школьных групп Литвы собрались на республиканскую конференцию в зале библиотеки Университета г. Шяуляй. Участников конференции приветствовала генеральный директор организации Раса Дичпетриене, вице-мэр г. Шяуляй Эгидиюс Элиешюс, а также дизайнер и краевед Вилюс Пуронас. Встречу украсило выступление профессиональной певицы Аурелии Чижаускайте-Буткалюк и ее дочери Габриеле. Организация „Gelbėkit vaikus“ («Спасти детей») была создана Эглантайн Джебб в Великобритании 19 мая 1919 года. И в этом году повсеместно празднуется 100-летний юбилей. Волонтеры Литвы участвуют в работе этой организации уже 28 лет (с 1991 г.), и на сегодняшний день они объединяются в 22 структурных подразделения.По инициативе руководителя шяуляйского подразделения Дали Кериене 27 апреля руководители школьных групп Литвы собрались на республиканскую конференцию в зале библиотеки Университета г. Шяуляй. Участников конференции приветствовала генеральный директор организации Раса Дичпетриене, вице-мэр г. Шяуляй Эгидиюс Элиешюс, а также дизайнер и краевед Вилюс Пуронас. Встречу украсило выступление профессиональной певицы Аурелии Чижаускайте-Буткалюк и ее дочери Габриеле.



Надежда Бессараб



Фото из архива







Ученики гимназии «Сантарвес» г. Шяуляй участвуют в деятельности организации „Gelbėkit vaikus“ с 2007 года. Ежегодно на празднике Последнего звонка волонтерам-двенадцатиклассникам вручают благодарности за работу и, возможно, только тогда они по-настоящему осознают, что являются представителями единой большой общественной организации Европы.Надежда БессарабФото из архива инф.Обзор , BNS Категории: культура, образование, дом и быт Ключевые слова: Gelbėkit vaikus, школьники География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии