Главная >> Новости >> культура, образование, дом и быт >> Организация „Gelbėkit vaikus“ празднует красивый юбилей

Организация „Gelbėkit vaikus“ празднует красивый юбилей



Организация „Gelbėkit vaikus“ («Спасти детей») была создана Эглантайн Джебб в Великобритании 19 мая 1919 года. И в этом году повсеместно празднуется 100-летний юбилей. Волонтеры Литвы участвуют в работе этой организации уже 28 лет (с 1991 г.), и на сегодняшний день они объединяются в 22 структурных подразделения.

По инициативе руководителя шяуляйского подразделения Дали Кериене 27 апреля руководители школьных групп Литвы собрались на республиканскую конференцию в зале библиотеки Университета г. Шяуляй. Участников конференции приветствовала генеральный директор организации Раса Дичпетриене, вице-мэр г. Шяуляй Эгидиюс Элиешюс, а также дизайнер и краевед Вилюс Пуронас. Встречу украсило выступление профессиональной певицы Аурелии Чижаускайте-Буткалюк и ее дочери Габриеле.
Ученики гимназии «Сантарвес» г. Шяуляй участвуют в деятельности организации „Gelbėkit vaikus“ с 2007 года. Ежегодно на празднике Последнего звонка волонтерам-двенадцатиклассникам вручают благодарности за работу и, возможно, только тогда они по-настоящему осознают, что являются представителями единой большой общественной организации Европы.

Надежда Бессараб

Фото из архива



инф.Обзор, BNS
Категории: культура, образование, дом и быт
Ключевые слова: Gelbėkit vaikus, школьники
География: Литва
статья прочитана 131 раз
добавлена сегодня, 30 мая, 13:55

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка