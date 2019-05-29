Досрочные выборы в Верховную Раду: кто проходит в украинский парламент 🔊 Воспроизвести © Facebook, Верховна Рада України



После старта предвыборной кампании уже более-менее ясно, кто войдет в состав Рады. Однако все карты может спутать смешанная избирательная система, которая позволяет реанимировать даже самый холодный «политический труп», пишет издание



Согласно данным последнего опроса, проведенного совместно Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой «Рейтинг», если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» поддержали бы 39,9% респондентов, определившихся с выбором.



Второе место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» с вчетверо меньшим результатом — 10,9%. После старта предвыборной кампании уже более-менее ясно, кто войдет в состав Рады. Однако все карты может спутать смешанная избирательная система, которая позволяет реанимировать даже самый холодный «политический труп», пишет издание Украина.ру Согласно данным последнего опроса, проведенного совместно Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой «Рейтинг», если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» поддержали бы 39,9% респондентов, определившихся с выбором.Второе место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» с вчетверо меньшим результатом — 10,9%. За «Блок Петра Порошенко» (БПП), переименованный в «Европейскую солидарность»(ЕС), отдали бы голоса 10,6% опрошенных.



«Батькивщину» экс-премьера Юлии Тимошенко поддержали бы 9,1%, партию «Сила и честь» бывшего председателя СБУ Игоря Смешко — 5,1%, «Гражданскую позицию» бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 5%.



Председатели всех этих политических сил боролись друг с другом за голоса украинцев всего два месяца назад — на президентских выборах.



Меньше установленного пятипроцентного барьера набрали бы партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» парламентариев Евгения Мураева, Вадима Новинского и Александра Вилкула — 3,5%.



«Радикальная партия» Олега Ляшко на текущий момент сможет заручиться поддержкой 3,3% электората, националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока — 2,4%, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового — 2%.



Партия «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука — 0,9%, «Народный фронт» и партия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — по 0,5%.



Между тем выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, при которой половину из 450 мест в Раде распределяют по партийным спискам в зависимости от того, сколько избирателей поддержали ту или иную политическую силу, а оставшиеся места получают кандидаты, победившие в одномандатных округах, где избиратели голосуют за конкретного политика.



Это дает шансы существенно улучшить свой результат тем партиям, которые обладают мощным административным и финансовым ресурсом. На текущий момент это БПП-ЕС, «Народный фронт» и «партия министров» Гройсмана. ukraina.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: парламент, партии, выборы География: Украина — статья прочитана 88 раз Комментарии