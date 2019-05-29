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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В МИД Литвы будет открыт зал им. Дж. Маккейна
В четверг в министерстве иностранных дел Литвы будет открыт зал имени скончавшегося Сенатора США Джона Маккейна.
В сообщении МИД говорится, что этот политик "внес весомый вклад в оказание помощи Литве, ее обороне и безопасности граждан, поддерживал тесные связи между Европой и США, выступал за трансатлантическое сотрудничество, важность военной помощи Европе".
В мероприятии примет участие глава МИД Линас Линкявичюс, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, посол США в Литве Энн Холл.
Будет также открыта фотовыставка визитов Дж. Маккейна в Литву и встреч с литовскими делегациями.
Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.
Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.
География: Литва
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