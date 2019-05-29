В МИД Литвы будет открыт зал им. Дж. Маккейна 🔊 Воспроизвести здание МИД Литвы



В четверг в министерстве иностранных дел Литвы будет открыт зал имени скончавшегося Сенатора США Джона Маккейна.



В сообщении МИД говорится, что этот политик "внес весомый вклад в оказание помощи Литве, ее обороне и безопасности граждан, поддерживал тесные связи между Европой и США, выступал за трансатлантическое сотрудничество, важность военной помощи Европе".



В мероприятии примет участие глава МИД Линас Линкявичюс, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, посол США в Литве Энн Холл.



Будет также открыта фотовыставка визитов Дж. Маккейна в Литву и встреч с литовскими делегациями.



Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.



Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни. В четверг в министерстве иностранных дел Литвы будет открыт зал имени скончавшегося Сенатора США Джона Маккейна.В сообщении МИД говорится, что этот политик "внес весомый вклад в оказание помощи Литве, ее обороне и безопасности граждан, поддерживал тесные связи между Европой и США, выступал за трансатлантическое сотрудничество, важность военной помощи Европе".В мероприятии примет участие глава МИД Линас Линкявичюс, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, посол США в Литве Энн Холл.Будет также открыта фотовыставка визитов Дж. Маккейна в Литву и встреч с литовскими делегациями.Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни. BNS Категории: политика, история Ключевые слова: память, МИД, Маккейн География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии