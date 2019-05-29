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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Часть литовских автоперевозчиков рассматривают возможности обосноваться в Польше СМИ
Часть литовских автоперевозчиков все активнее присматриваются к Польше, а это вызвано различными причинами: для одних предпринимателей это естественное развитие бизнеса, а для других – способ избежать потенциальных угроз, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Группа литовских перевозчиков недавно посетила Польшу, где собирала информацию о возможности переноса транспортного бизнеса в эту страну. Представители транспортного сектора не скрывают, что к этим действиям их побудили готовящиеся в Литве планы повысить коэффициент месячной зарплаты водителей дальних рейсов с 1,3 минимальной месячной зарплаты до 2.
Присматриваться к Польше вынуждает и якобы неопределенность по Пакету мобильности ЕС, одно из положений которого гласит, что раз в месяц грузовики должны возвращаться в страну регистрации.
Глава Savesta Consulting, оказывающей услуги консультаций по учреждению компаний, Витаутас Турекас подсчитал, что в этом году, по сравнению с прошлым годом, количество грузовиков, зарегистрированных в Польше, должно вырасти как минимум в три раза.
Категории: экономика
Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, претензии
География: Литва
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