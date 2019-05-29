Р. Карбаускис ожидает переговоры по правящей коалиции уже в четверг дополнено 🔊 Воспроизвести



Глава Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис уже в четверг обещает начать переговоры о более широкой правящей коалиции.



"Завтра я обращусь к партиям, к председателям партий: к руководителям наших нынешних партнеров "Порядка и справедливости" и Избирательной акции поляков Литвы, пригласив на переговоры по расширенной коалиции. Сформирована переговорная группа из четырех человек", – заявил лидер "аграриев" во вторник журналистам после заседания фракции.



"Я думаю, что в четверг реально", – добавил он, отвечая на вопрос о начале переговоров.



По его словам, среди делегированных фракцией переговорщиков нет его самого, премьера Саулюса Сквярнялиса, однако он сказал, что переговоры инициирует именно он и учтет пожелания партий, если на переговорах он потребуется как лидер партии, или премьер. Глава Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис уже в четверг обещает начать переговоры о более широкой правящей коалиции."Завтра я обращусь к партиям, к председателям партий: к руководителям наших нынешних партнеров "Порядка и справедливости" и Избирательной акции поляков Литвы, пригласив на переговоры по расширенной коалиции. Сформирована переговорная группа из четырех человек", – заявил лидер "аграриев" во вторник журналистам после заседания фракции."Я думаю, что в четверг реально", – добавил он, отвечая на вопрос о начале переговоров.По его словам, среди делегированных фракцией переговорщиков нет его самого, премьера Саулюса Сквярнялиса, однако он сказал, что переговоры инициирует именно он и учтет пожелания партий, если на переговорах он потребуется как лидер партии, или премьер. Лидер ЛСКЗ не согласился раскрыть, кто эти четверо переговорщиков.



По его словам, фракция приняла решение не вести переговоры по утвержденной программе правящих, а переговоры о конкретных министрах будут делегированы премьеру.



Р. Карбаускис также утверждает, что сам С. Сквярнялис должен ответить на вопрос, будет ли он работать на должности премьер-министра в обновленном правительстве.



Глава "аграриев" также сказал, что в ближайшее время будет созван партийный совет, он решит, нужно ли ему самому проверить доверие среди руководства партии после трех неоднозначно оцениваемых результатов выборов.



"Он (совет- BNS) состоится в течение нескольких недель, это будет зависеть от того, насколько успешно будут продвигаться переговоры о расширенной коалиции. Соответственно, мы будем обсуждать подготовку к парламентским выборам и прочие вопросы. У меня есть определенные сомнения о том, что этот (вопрос доверия руководителю партии – BNS) будет подниматься", – сказал Р. Карбаускис.



Сейчас 50 представителей фракции "аграриев" работают в коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией, у которой 11 депутатов. Потенциальными партнерами ЛСКЗ на новых переговорах являются фракция Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей, у которой 8 депутатов, и партии "Порядок и справедливость", обладающей 7 представителями в сейме.



* * *



Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) останавливают коалиционное соглашение с Литовским союзом крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриями").



"В данный момент правящей коалиции нет. Мы должны начать переговоры. Все начнем с белого листа. Мы хотим подписать партийное соглашение", – сказал BNS глава ЛСДТП Гядиминас Киркилас.



"Мы временно останавливаем коалиционное соглашение, поскольку собирается переговорная группа, чтобы договориться о коалиции", – сказал в среду BNS лидер "Порядка и справедливости" Рямигиюс Жямайтайтис.



"Сегодня посылаются явные сигналы крупнейшей фракции о том, что они хотят как можно быстрее договориться и принять решение, должны начаться переговоры между партийными лидерами и старостами", – отметил Р. Жямайтайтис.



По словам представителей ПС и социал-трудовиков, останавливается действие соглашения о совместной работе, подписанное между тремя фракциями 11 сентября прошлого года.



"По сути это означает, что соглашение фракций, которое было до сих пор, которое обеспечивало большинство в сейме, не действует", – пояснил BNS представитель ЛСДТП, глава парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бярнатонис.



Партнеры по коалиции утверждают, что остановка действия соглашения не повлияет значительно на работу сейма, поскольку до конца весенней сессии не планируется принимать никаких спорных, существенных проектов законов.



ПС и социал-трудовики также критически оценивают решение "аграриев" не включать в переговорную группу по коалиции ни лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса, ни премьера Саулюс Сквярнялиса.



Представитель Р. Карбаускиса по связям с общественностью Даля Вянцявичене сообщила BNS, что в переговорную группу "аграриев" войдут парламентарии Йонас Ярутис, Томас Томилинас, Аушрине Норкене и Гуода Бурокене. Лидер партии и выдвинутый этой партией премьер примут участие в переговорах при необходимости.



"Ну, это осложнит переговоры, поскольку я вижу, что у этих людей нет возможности принимать решения на месте и корректировать свои позиции, поскольку переговоры - это согласование позиций и поиск общего решения. Лучше, когда участвуют те люди, которые уполномочены принимать партийные решения", – сказал BNS Ю. Бярнатонис.



По словам Р. Жямайтайтиса, переговоры должны проходить между лидерами и старостами парламентских фракций четырех партий – "аграриев", ПС, социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы.



"По моему представлению, только при таком составе можно вести переговоры и говорить о дальнейшей работе", – сказал он.



* * *



Остановить действие коалиционного соглашения было решением самих "аграриев", завил глава Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис.



"Это наше собственное решение, вчера я пригласил руководителей трех партий начать переговоры по заключению нового коалиционного соглашения. После этого сообщения, то, что сказали социал-трудовики правильно, согласно вчерашнему сообщению, договор, который действует, расторгается", – сказал в среду BNS Р. Карбаускис.



"Мы пригласили других партнеров вести переговоры не с коалицией, а всех, как равноправных, все четыре партии начинают переговоры не с заключенной коалицией, а отдельно", – отметил лидер "аграриев".



В среду Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подтвердили, что останавливают коалиционное соглашение с Литовским союзом крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриями").



"Это более справедливый, честный путь в отношении потенциальных партнеров, нет таких, кто уже в коалиции, и тех, кого приглашают в коалицию, все ведут переговоры о коалиции", – пояснил он.



Р. Карбаускис рассуждал, что переговоры должны завершиться до инаугурации, а премьером далее видит Саулюса Сквярнялиса.



В среду представители ПС и социал-трудовиков сообщили BNS, что перестает действовать соглашения о совместной работе, подписанное между тремя фракциями 11 сентября прошлого года.



Партнеры по коалиции утверждают, что остановка действия соглашения не повлияет значительно на работу сейма, поскольку до конца весенней сессии не планируется принимать никаких спорных, существенных проектов законов.



Во вторник вечером глава ЛСКЗ Р. Карбаускис заявил, что приглашает "Порядок и справедливость" и Избирательную акцию поляков Литвы - Союз христианских семей начать переговоры о расширении правящей коалиции.



ПС и социал-трудовики также критически оценивают решение "аграриев" не включать в переговорную группу по коалиции ни лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса, ни премьера Саулюса Сквярнялиса.



Договор о правящей коалиции подписывали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще есть и соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это 69 голосов в сейме из 141.



Во время голосований правящих часто поддерживают и члены фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. С голосами последних - это 77 депутатов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии