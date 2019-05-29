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Богатую россиянку на встрече со Штрахе сыграла боснийская студентка

Кадр из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Ханса-Кристиана Штрахе в вилле на Ибице


Авторам скандального видео с участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Штрахе предлагали за него 3 млн евро, но теперь они хотят уничтожить запись из-за опасений за свою жизнь, сообщает DW со ссылкой на интернет-издание EU-Infothek.
"Племянница российского олигарха", встречавшаяся в 2017 году на вилле в Ибице с тогдашними вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханом Гуденусом, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Об этом сообщила во вторник, 28 мая, австрийская газета Die Kronen-Zeitung.

По ее данным, претендентку на роль богатой россиянки, предлагавшей Штрахе финансовую помощь взамен на ответные услуги, авторы видео тщательно выбирали на основе информации о личной жизни политика. За участие в создании видеозаписи девушка получила около 7000 евро в сутки.

"Племянница олигарха" трижды встречалась с Гуденусом

По информации Die Kronen-Zeitung, еще до вечера на вилле в Испании девушка трижды встречалась с Йоханом Гуденусом, занимавшим тогда пост вице-мэра Вены, якобы с целью приобрести участок для охоты, и сумела завоевать его доверие. Благодаря ее познаниям в области сельского хозяйства и лесничества у политика не возникло каких-либо подозрений.

Во время встречи на оснащенной "жучками" вилле на Ибице специалисты по безопасности прослушивали разговор "племянницы олигарха" со Штрахе и Гуденусом и подсказывали ей правильные вопросы.

Три миллиона евро за оригинал записи

Как сообщает газета, мотивом для создания семичасового видео стали "месть и неприятие политики Австрийской партии свободы".

После публикации ролика 17 мая немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, Штрахе в итоге ушел с должности вице-канцлера Австрии, а страна оказалась втянутой в правительственный кризис.

Как сообщает австрийское онлайн-издание EU-Infothek, за оригинал семичасовой видеозаписи заинтересованные лица предлагали авторам до 3 млн евро, но сегодня те собираются уничтожить ролик, опасаясь за свою жизнь.

Общие расходы на подготовку ловушки для австрийского вице-канцлера составили 380 тысяч евро, подсчитали журналисты.
dw.com
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
Ключевые слова: Россия, президент, скандал, шпионаж, Австрия
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добавлена сегодня, 29 мая, 14:00

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