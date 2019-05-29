Зурабишвили заявила, что ничто не помешает Грузии на пути в Евросоюз 🔊 Воспроизвести



Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз, сообщает



«На пути к Евросоюзу нас ничто не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые привлекут больше Европы в Грузию и покажут, что такое Грузия. Культурные маршруты — это очень интересный инструмент, чтобы показать себя туристам, европейцам и не только европейцам», — цитирует её РИА Новости.



Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в ходе выступления на мероприятии «Культурный маршрут — Грузия, Европа».



Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО». Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз, сообщает RT «На пути к Евросоюзу нас ничто не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые привлекут больше Европы в Грузию и покажут, что такое Грузия. Культурные маршруты — это очень интересный инструмент, чтобы показать себя туристам, европейцам и не только европейцам», — цитирует её РИА Новости.Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в ходе выступления на мероприятии «Культурный маршрут — Грузия, Европа».Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО». russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, Грузия, нато, евросоюз, членство — статья прочитана 84 раза Комментарии