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Зурабишвили заявила, что ничто не помешает Грузии на пути в Евросоюз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз, сообщает RT.
«На пути к Евросоюзу нас ничто не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые привлекут больше Европы в Грузию и покажут, что такое Грузия. Культурные маршруты — это очень интересный инструмент, чтобы показать себя туристам, европейцам и не только европейцам», — цитирует её РИА Новости.
Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в ходе выступления на мероприятии «Культурный маршрут — Грузия, Европа».
Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».
russian.rt.com
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