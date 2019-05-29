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Зурабишвили заявила, что ничто не помешает Грузии на пути в Евросоюз



Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз, сообщает RT.

«На пути к Евросоюзу нас ничто не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые привлекут больше Европы в Грузию и покажут, что такое Грузия. Культурные маршруты — это очень интересный инструмент, чтобы показать себя туристам, европейцам и не только европейцам», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в ходе выступления на мероприятии «Культурный маршрут — Грузия, Европа».

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: президент, Грузия, нато, евросоюз, членство
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добавлена сегодня, 29 мая, 12:00

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