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Познай мир на футбольном поле



Уже 14 год Литовская федерация футбола реализует социальный проект "Познай мир на футбольном поле".

Почти 200 детей из домов и семей опеки три дня активно и с большим удовольствием провели в

Каунасе по приглашению Литовской федерации футбола.

Ребята три дня соревновались на футбольном поле, посетили Каунасский зоосад, побывали в кинотеатре, продемонстрировали свои таланты, участвовали в викторине, общались.

Фото Lff.lt.













Инф. "Обзора"
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Федерация
статья прочитана 120 раз
добавлена вчера, 28 мая, 22:09

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