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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Познай мир на футбольном поле
Уже 14 год Литовская федерация футбола реализует социальный проект "Познай мир на футбольном поле".
Почти 200 детей из домов и семей опеки три дня активно и с большим удовольствием провели в
Каунасе по приглашению Литовской федерации футбола.
Ребята три дня соревновались на футбольном поле, посетили Каунасский зоосад, побывали в кинотеатре, продемонстрировали свои таланты, участвовали в викторине, общались.
Фото Lff.lt.
Инф. "Обзора"
Категории: спорт
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