Познай мир на футбольном поле 🔊 Воспроизвести



Уже 14 год Литовская федерация футбола реализует социальный проект "Познай мир на футбольном поле".



Почти 200 детей из домов и семей опеки три дня активно и с большим удовольствием провели в



Каунасе по приглашению Литовской федерации футбола.



Ребята три дня соревновались на футбольном поле, посетили Каунасский зоосад, побывали в кинотеатре, продемонстрировали свои таланты, участвовали в викторине, общались.



Фото Lff.lt.















Уже 14 год Литовская федерация футбола реализует социальный проект "Познай мир на футбольном поле".Почти 200 детей из домов и семей опеки три дня активно и с большим удовольствием провели вКаунасе по приглашению Литовской федерации футбола.Ребята три дня соревновались на футбольном поле, посетили Каунасский зоосад, побывали в кинотеатре, продемонстрировали свои таланты, участвовали в викторине, общались.Фото Lff.lt. Инф. "Обзора" Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Федерация, футбол — статья прочитана 120 раз Комментарии