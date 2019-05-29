Власти Германии посоветовали евреям не выходить в кипах 🔊 Воспроизвести Nir Elias/Reuters



Власти Германии обратилось к еврейскому сообществу с требованием избегать ношения национального головного убора в публичных местах, об этом сообщает



Причиной подобного шага стало желание снизить количество преступлений, совершаемых на почве национальной ненависти. Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн рассказал о том, что в стране наблюдается подъем антисемитских настроений. Он поддержал инициативу, созданную руководством страны.



«Я бы не советовал евреям постоянно носить кипы в Германии куда бы они не пошли», — заявил он.



По данным немецкой вещательной компании Deutsche Welle число нападений на евреев выросло на 10% в период с 2017 по 2018 год. Количество зарегистрированных преступлений возросло с 37 до 62 в тот же период.



Некоторые политики с критикой высказались о новом указе. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что подобные решения лишают граждан свободы вероисповедания, поскольку кипа является неотъемлемой частью иудаизма. Власти Германии обратилось к еврейскому сообществу с требованием избегать ношения национального головного убора в публичных местах, об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на Neues Deutchland.Причиной подобного шага стало желание снизить количество преступлений, совершаемых на почве национальной ненависти. Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн рассказал о том, что в стране наблюдается подъем антисемитских настроений. Он поддержал инициативу, созданную руководством страны.«Я бы не советовал евреям постоянно носить кипы в Германии куда бы они не пошли», — заявил он.По данным немецкой вещательной компании Deutsche Welle число нападений на евреев выросло на 10% в период с 2017 по 2018 год. Количество зарегистрированных преступлений возросло с 37 до 62 в тот же период.Некоторые политики с критикой высказались о новом указе. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что подобные решения лишают граждан свободы вероисповедания, поскольку кипа является неотъемлемой частью иудаизма. gazeta.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: евреи, одежда, Гемания, кипа — статья прочитана 111 раз Комментарии