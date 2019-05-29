WPolityce Польша : почему один опрос так встревожил Службу безопасности Украины? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер



Внимание Украинской службы безопасности привлек один опрос общественного мнения, пишет польская «вПолитице». СБУ назвала его враждебной пропагандой и материалом, который содержит элементы призыва к нарушению территориальной целостности страны. Между тем опрос провели не пророссийские силы, а Киевский международный институт социологии. Проблема была в вопросе, задававшемся в Львовской области, о будущем Галиции.



Подводя итоги украинских президентских выборов, я написал для портала «вПолитице» статью под названием «Украина против Львова». В ней я размышлял о последствиях сложившейся ситуации: вся страна массово поддержала Владимира Зеленского, а во Львовской области решительную победу одержал Петр Порошенко. Подводя итоги украинских президентских выборов, я написал для портала «вПолитице» статью под названием «Украина против Львова». В ней я размышлял о последствиях сложившейся ситуации: вся страна массово поддержала Владимира Зеленского, а во Львовской области решительную победу одержал Петр Порошенко.



В заявлении СБУ говорится, что упомянутый опрос содержит отдельные признаки состава преступления и может расцениваться как «публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Спецслужбы призвали граждан не поддаваться на провокацию и не распространять результаты исследования, которое «очевидно является элементом вражеской пропаганды».



Решение СБУ вызывает удивление, поскольку за опросом стояли не пророссийские силы, а организации, борющиеся за освобождение Украины от влияний Москвы. Заказчиком выступил еженедельник «Зеркало недели», а проводил исследование Киевский международный институт социологии. Проблема была в вопросе, который задали респондентам в Львовской области. Звучал он так: «Какой вы видите судьбу Галиции?» На выбор предлагалось пять вариантов ответа: регион в составе унитарного украинского государства в рамках действующей конституции; регион в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и органы местного самоуправления получат широкие полномочия и финансовую самостоятельность; субъект федерации федеративной Украины; независимое государство, в состав которого входят Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская область; часть Польши.



Судя по всему, опрос, появившийся после оглашения результатов выборов, сильно встревожил спецслужбы. В таком контексте намек на перспективу выбора Галицией собственного пути вызвал подозрения в том, что там провоцируют сепаратистские настроения.



Представляется, однако, что опасения СБУ преувеличены. Большинство жителей Львовской области, а в особенности представителей региональных элит, вовсе не хотят отделяться от Украины. Наоборот: эти люди верят, что сами олицетворяют Украину и выступают истинными носителями национальной идеи, а также защитниками проекта строительства украинского государства. В свою очередь выбор остальной части страны, которая сделала ставку на Зеленского, выглядит с их точки зрения ужасающим.



Достаточно почитать тексты местных публицистов и интеллектуалов, чтобы увидеть, насколько они разочарованы. Следуя их логике, можно было бы сказать, что в современной ситуации перспектива отделения от Украины угрожает не Галиции, а всей остальной части страны. Это звучит несколько сюрреалистично, но обозначает суть проблемы, которой стал спор о современном самосознании украинцев. Процесс его формирования разворачивается сейчас на наших глазах, но каким станет окончательный результат, остается вопросом.



Автор: Гжегож Гурны (Grzegorz Górny) для wPolityce, Польша, перевод В то же самое время появилась новость, что Служба безопасности Украины начала расследование на тему «распространения в сети провокационного „опроса", в котором шла речь о „перспективах региона" вроде создания „отдельного независимого государства" или „присоединения к другому государству"».В заявлении СБУ говорится, что упомянутый опрос содержит отдельные признаки состава преступления и может расцениваться как «публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Спецслужбы призвали граждан не поддаваться на провокацию и не распространять результаты исследования, которое «очевидно является элементом вражеской пропаганды».Решение СБУ вызывает удивление, поскольку за опросом стояли не пророссийские силы, а организации, борющиеся за освобождение Украины от влияний Москвы. Заказчиком выступил еженедельник «Зеркало недели», а проводил исследование Киевский международный институт социологии. Проблема была в вопросе, который задали респондентам в Львовской области. Звучал он так: «Какой вы видите судьбу Галиции?» На выбор предлагалось пять вариантов ответа: регион в составе унитарного украинского государства в рамках действующей конституции; регион в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и органы местного самоуправления получат широкие полномочия и финансовую самостоятельность; субъект федерации федеративной Украины; независимое государство, в состав которого входят Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская область; часть Польши.Судя по всему, опрос, появившийся после оглашения результатов выборов, сильно встревожил спецслужбы. В таком контексте намек на перспективу выбора Галицией собственного пути вызвал подозрения в том, что там провоцируют сепаратистские настроения.Представляется, однако, что опасения СБУ преувеличены. Большинство жителей Львовской области, а в особенности представителей региональных элит, вовсе не хотят отделяться от Украины. Наоборот: эти люди верят, что сами олицетворяют Украину и выступают истинными носителями национальной идеи, а также защитниками проекта строительства украинского государства. В свою очередь выбор остальной части страны, которая сделала ставку на Зеленского, выглядит с их точки зрения ужасающим.Достаточно почитать тексты местных публицистов и интеллектуалов, чтобы увидеть, насколько они разочарованы. Следуя их логике, можно было бы сказать, что в современной ситуации перспектива отделения от Украины угрожает не Галиции, а всей остальной части страны. Это звучит несколько сюрреалистично, но обозначает суть проблемы, которой стал спор о современном самосознании украинцев. Процесс его формирования разворачивается сейчас на наших глазах, но каким станет окончательный результат, остается вопросом.Автор: Гжегож Гурны (Grzegorz Górny) для wPolityce, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: польша, граница, угроза, СБУ, гастарбайтеры География: Польша — статья прочитана 159 раз Комментарии