На выборах из списков латышских партий массово вычеркивали русские фамилии 🔊 Воспроизвести



Сразу несколько экспертов обратили внимание на то, что на прошедших в Европарламент выборах из списков так называемых латышских партий больше всего вычеркивали людей с русскими фамилиями, сообщает



Первым на это обратил внимание юрист Волдемарс Бургис. Она написал в своем Твиттере следующее: «Неприязнь латышей к русским достигла немыслимых размеров. Малоизвестная кандидат от списка Attīstībai/Par! Елена Есаяна получила больше минусов чем Рубеса. Никто не верил, что можно получить больше минусов, чем у Рубесы, но это случилось», — написал он. Сразу несколько экспертов обратили внимание на то, что на прошедших в Европарламент выборах из списков так называемых латышских партий больше всего вычеркивали людей с русскими фамилиями, сообщает ВВ.LV Первым на это обратил внимание юрист Волдемарс Бургис. Она написал в своем Твиттере следующее: «Неприязнь латышей к русским достигла немыслимых размеров. Малоизвестная кандидат от списка Attīstībai/Par! Елена Есаяна получила больше минусов чем Рубеса. Никто не верил, что можно получить больше минусов, чем у Рубесы, но это случилось», — написал он. Latviešu nepatika pret krieviem pieaugusi līdz prātam neaptveramam apmēram. Nezināmā A/PAR kandidāte Jeļena Jesajana saņēmusi vēl vairāk mīnusu nekā Rubesa. Neviens neticēja, ka ir iespējams savākt vairāk mīnusus nekā Rubesai, bet tas ir noticis https://t.co/5iZxfoQTa3. — voldemārs burģis (@voldemars) 27 May 2019







Напомним, что Байба Рубеса — бывший исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail.



В комментариях к публикации Бургиса отметили, что Есаян — не совсем русская фамилия.



«Фамилия у этой „русской“ такая армянская — что действительно всех, кто может говорить по-русски нужно обязательно обзывать русскими?», — написали в комментариях.



А политолог Иева Кажока в своей публикации в Твиттере, ссылаясь на LNT, отметила, что если посмотреть на ТОП10 списков, можно увидеть, что очень многие кандидаты с нелатышскими именами/фамилиями, которые стартовали от так называемых «латышских партий», были вычеркнуты в конец списков. Единственные три исключения: Юдин, Ненашева и Лоскутов.



«Позиция „защищает права русских/латышей“ для многих очень важна», — отметили в комментариях.



Массово вычеркивали также и Дмитрия Голубева из «Нового Единства», который вообще по-русски не говорит, отметила латвийский журналист Елена Кириллова в своей публикации на Facebook. Напомним, что Байба Рубеса — бывший исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail.В комментариях к публикации Бургиса отметили, что Есаян — не совсем русская фамилия.«Фамилия у этой „русской“ такая армянская — что действительно всех, кто может говорить по-русски нужно обязательно обзывать русскими?», — написали в комментариях.А политолог Иева Кажока в своей публикации в Твиттере, ссылаясь на LNT, отметила, что если посмотреть на ТОП10 списков, можно увидеть, что очень многие кандидаты с нелатышскими именами/фамилиями, которые стартовали от так называемых «латышских партий», были вычеркнуты в конец списков. Единственные три исключения: Юдин, Ненашева и Лоскутов.«Позиция „защищает права русских/латышей“ для многих очень важна», — отметили в комментариях.Массово вычеркивали также и Дмитрия Голубева из «Нового Единства», который вообще по-русски не говорит, отметила латвийский журналист Елена Кириллова в своей публикации на Facebook. bb.lv Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: русские, выборы, избирком География: Латвия — статья прочитана 149 раз Комментарии