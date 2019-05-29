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На выборах из списков латышских партий массово вычеркивали русские фамилии



Сразу несколько экспертов обратили внимание на то, что на прошедших в Европарламент выборах из списков так называемых латышских партий больше всего вычеркивали людей с русскими фамилиями, сообщает ВВ.LV.

Первым на это обратил внимание юрист Волдемарс Бургис. Она написал в своем Твиттере следующее: «Неприязнь латышей к русским достигла немыслимых размеров. Малоизвестная кандидат от списка Attīstībai/Par! Елена Есаяна получила больше минусов чем Рубеса. Никто не верил, что можно получить больше минусов, чем у Рубесы, но это случилось», — написал он.




Напомним, что Байба Рубеса — бывший исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail.

В комментариях к публикации Бургиса отметили, что Есаян — не совсем русская фамилия.

«Фамилия у этой „русской“ такая армянская — что действительно всех, кто может говорить по-русски нужно обязательно обзывать русскими?», — написали в комментариях.

А политолог Иева Кажока в своей публикации в Твиттере, ссылаясь на LNT, отметила, что если посмотреть на ТОП10 списков, можно увидеть, что очень многие кандидаты с нелатышскими именами/фамилиями, которые стартовали от так называемых «латышских партий», были вычеркнуты в конец списков. Единственные три исключения: Юдин, Ненашева и Лоскутов.

«Позиция „защищает права русских/латышей“ для многих очень важна», — отметили в комментариях.

Массово вычеркивали также и Дмитрия Голубева из «Нового Единства», который вообще по-русски не говорит, отметила латвийский журналист Елена Кириллова в своей публикации на Facebook.
bb.lv
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: русские, выборы, избирком
География: Латвия
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добавлена сегодня, 29 мая, 09:00

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