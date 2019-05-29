Загрузка... Больницы Литвы помогут британским пациентам получить более быстрое лечение 🔊 Воспроизвести



Литовские больницы проведут активную рекламную кампанию в Великобританию для того, чтобы привлечь миллионы клиентов в Великобритании, сообщает



Об этом заявил представитель Health Tourism Lithuania. В рамках кампании будут, в частности, рекламироваться недорогие услуги хирургов, терапевтов и других специалистов. На сегодня миллионы британцев стоят в очереди в списке ожидания NHS, пытаясь попасть к тому или иному специалисту, либо сделать операцию. Представитель Health Tourism Lithuania заявил, что почта организации заполнена запросами от британцев, желающих приехать лечиться в Литву. HTL имеет бюджет около 3000 фунтов стерлингов в месяц, который будет тратиться на рекламу, в том числе на сайтах Google и Facebook. Данные NHS показали, что в марте 4,23 миллиона человек в Англии ожидали стационарного лечения и это самый длинный список ожидания за последние годы. Реда Амброзайте, один из основателей Health Tourism Lithuania, утверждает, что кризис NHS соблазняет многих пациентов обратиться за медицинской помощью за границей. По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2014 году около 48 000 британцев отправились на лечение за границу. В 2016 году эта цифра выросла до 144 000. В 2017-м году их количество выросло до 300 000 человек. Литовские больницы проведут активную рекламную кампанию в Великобританию для того, чтобы привлечь миллионы клиентов в Великобритании, сообщает Ardfern/wikimedia Об этом заявил представитель Health Tourism Lithuania. В рамках кампании будут, в частности, рекламироваться недорогие услуги хирургов, терапевтов и других специалистов. На сегодня миллионы британцев стоят в очереди в списке ожидания NHS, пытаясь попасть к тому или иному специалисту, либо сделать операцию. Представитель Health Tourism Lithuania заявил, что почта организации заполнена запросами от британцев, желающих приехать лечиться в Литву. HTL имеет бюджет около 3000 фунтов стерлингов в месяц, который будет тратиться на рекламу, в том числе на сайтах Google и Facebook. Данные NHS показали, что в марте 4,23 миллиона человек в Англии ожидали стационарного лечения и это самый длинный список ожидания за последние годы. Реда Амброзайте, один из основателей Health Tourism Lithuania, утверждает, что кризис NHS соблазняет многих пациентов обратиться за медицинской помощью за границей. По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2014 году около 48 000 британцев отправились на лечение за границу. В 2016 году эта цифра выросла до 144 000. В 2017-м году их количество выросло до 300 000 человек. Загрузка... achievementsnews.co.uk Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: британцы, клиники, лечение География: Литва — статья прочитана 54 раза Комментарии