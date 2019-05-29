В Москву вновь приехали талибы, они встретились с Лавровым 🔊 Воспроизвести Делегация талибов в Москве



В Москве во вторник состоялся очередной раунд переговоров о мирном урегулировании в Афганистане с участием представителей радикального движения "Талибан", признанного в России террористической организацией и запрещённого, сообщает



Делегацию талибов из 14 человек возглавил мулла Барадар Ахунд. Её партнерами по переговорам стали видные афганские старейшины и политики, включая бывшего президента Хамида Карзая. Среди них, однако, не было официальных представителей афганских властей, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними.



Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана.



Талибы настаивают на том же самом. Их представитель во вторник заявил, что на переговорах с США, которые идут в Катаре, обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы заявляют, что надеются на достижение соглашения во время следующего раунда переговоров.



Представитель делегации "Талибана" в Москве заявил, что её члены ранее провели частную встречу с Лавровым и планируют встретиться с другими официальными лицами.



Это третий визит делегации талибов в Москву, предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре. В Москве во вторник состоялся очередной раунд переговоров о мирном урегулировании в Афганистане с участием представителей радикального движения "Талибан", признанного в России террористической организацией и запрещённого, сообщает СВОБОДА Делегацию талибов из 14 человек возглавил мулла Барадар Ахунд. Её партнерами по переговорам стали видные афганские старейшины и политики, включая бывшего президента Хамида Карзая. Среди них, однако, не было официальных представителей афганских властей, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними.Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана.Талибы настаивают на том же самом. Их представитель во вторник заявил, что на переговорах с США, которые идут в Катаре, обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы заявляют, что надеются на достижение соглашения во время следующего раунда переговоров.Представитель делегации "Талибана" в Москве заявил, что её члены ранее провели частную встречу с Лавровым и планируют встретиться с другими официальными лицами.Это третий визит делегации талибов в Москву, предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре. svoboda.org Категории: в мире, политика Ключевые слова: визит, талибы, МИД РФ География: Россия — статья прочитана 71 раз Комментарии