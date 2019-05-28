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Зеленский обсудил с Науседой положение на востоке Украины
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским положение на востоке Украины, передает НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.
По данным портала, Зеленский позвонил Науседе, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Литве. В ходе разговора украинский лидер поделился информацией о ситуации на линии фронта в Восточной Украине, где он побывал 28 мая.
«У Украины огромный потенциал, она богата людьми и ресурсами. Успешно решая вопросы коррупции и проблемы олигархических структур, эта страна может стать процветающим европейским государством», — отметил Науседа.
Он также подчеркнул, что Литва с озабоченностью следит за ситуацией на линии фронта, и что останется важным партнером Украины на международной арене.
26 мая Литва во втором туре выбирала нового президента: им стал 55-летний экономист, бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа. Он вступит в должность 12 июля и сместит на этом посту Далю Грибаускайте, которая была президентом два срока подряд, с 2009 года.
novayagazeta.ee
Ключевые слова: президент, поздравление, Зеленский, Науседа
География: Украина
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