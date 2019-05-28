Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Зеленский обсудил с Науседой положение на востоке Украины

Зеленский обсудил с Науседой положение на востоке Украины



Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским положение на востоке Украины, передает НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.

По данным портала, Зеленский позвонил Науседе, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Литве. В ходе разговора украинский лидер поделился информацией о ситуации на линии фронта в Восточной Украине, где он побывал 28 мая.

«У Украины огромный потенциал, она богата людьми и ресурсами. Успешно решая вопросы коррупции и проблемы олигархических структур, эта страна может стать процветающим европейским государством», — отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что Литва с озабоченностью следит за ситуацией на линии фронта, и что останется важным партнером Украины на международной арене.

26 мая Литва во втором туре выбирала нового президента: им стал 55-летний экономист, бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа. Он вступит в должность 12 июля и сместит на этом посту Далю Грибаускайте, которая была президентом два срока подряд, с 2009 года.
novayagazeta.ee
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: президент, поздравление, Зеленский, Науседа
География: Украина
статья прочитана 82 раза
добавлена сегодня, 28 мая, 19:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка