Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство 🔊 Воспроизвести



28 мая Президент Украины Владимир Зеленский сделал еще несколько назначений на серьезные должности. Так страна узнала нового секретаря СНБО, которым, как мы и предполагали, стал Александр Данилюк. Но один из указов по резонансу превосходит все государственные назначения, сообщает



Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Об это сообщает Информатор со ссылкой на указ Президента Украины №329/2019.



«Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…» изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины,» — написано на сайте Президента Украины. 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский сделал еще несколько назначений на серьезные должности. Так страна узнала нового секретаря СНБО, которым, как мы и предполагали, стал Александр Данилюк. Но один из указов по резонансу превосходит все государственные назначения, сообщает ИНФОРМАТОР Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Об это сообщает Информатор со ссылкой на указ Президента Украины №329/2019.«Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…» изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины,» — написано на сайте Президента Украины. Также в тексте сказано, что помимо возвращения гражданства для Саакашвили, Зеленский дал паспорт Украины гражданину Ирана Ахмади Колариджани Аболфазла, гражданину России Александру Костикову, гражданину Киргизии Зиятдинбеку Тойгонбаеву и гражданину Сирии Альтунси Тамера Мохаммеда Маджед.



Сам Михаил Саакашвили уже отреагировал на решение президента. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в Facebook.



Ранее мы писали, что Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана. Мы писали о том, чем он был известен ранее. Руководить Генеральным штабом при новом Президенте будет Руслан Хомчак. Его кандидатуру в обществе приняли неоднозначно. А первым помощником Владимира Зеленского стал Сергей Шефир. Ранее он владел студией «Квартал-95» вместе с новым гарантом Конституции.



Напомним, что 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. 29 января Верховный суд начал рассматривать законность этого решения. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили экс-президента Грузии из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.



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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства.



По её словам, лишение Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко.



«Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за неё стоит бороться», — написала Тимошенко в Facebook, добавив, что справедливость была восстановлена. kiev.informator.ua Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, Саакашвили География: Украина — статья прочитана 47 раз Комментарии