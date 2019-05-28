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Социл-демократ Б. Брадаускас вернется в сейм
Социал-демократ Бронюс Брадаускас решил вернуться в сейм в связи с тем, что его однопартиец, депутат Юозас Олякас получил мандат члена Европарламента.
"Пойду, решил", – сказал BNS во вторник Б. Брадаускас.
Он подтвердил, что присоединится к оппозиционной Литовской социал-демократической фракции, хотя получал приглашения и из других фракций.
"Я не гуляю по партиям, я родился социал-демократом и умру социал-демократом, я никуда не уходил, я являюсь членом Социал-демократической партии, и конечно, пойду во фракцию социал-демократов, никакого другого пути нет", – сказал Б. Брадаускас.
После того как стали ясны результаты выборов в Европарламент, Б. Брадаускас в понедельник говорил BNS, что пока обдумывает, возвращаться ли в сейм. Он работал в парламенте четыре срока полномочий с 2000 по 2016 год.
В связи с выборами в ЕП освобождаются еще три места в сейме: консерваторов Андрюса Кубилюса и Расу Юкнявичене сменит экс-депутат Вилия Алекнайте-Абрамикене и ответственный секретарь партии Аста Гядвилене, а в Жирмунайском округе, где на выборах в ЕП победила Аушра Мальдейкене, пройдут новые выборы в сейм.
География: Литва
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