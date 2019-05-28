«Президент мира на словах»: Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государства 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения позиций Вооружённых сил страны в Луганской области Facebook © @president.gov.ua



Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность посетил позиции украинских военнослужащих в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, он «лично пообщался» с руководством Вооружённых сил и рядовыми солдатами. При этом ранее Зеленский заявлял, что готов на всё ради прекращения конфликта в Донбассе. Однако эксперты полагают, что новый глава государства не будет спешить выполнять Минские соглашения.



Президент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую рабочую поездку. Глава государства отправился в Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на местах, сообщает Президент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую рабочую поездку. Глава государства отправился в Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на местах, сообщает RT



«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — говорится в сообщении.



Кроме того, Зеленский лично пообщался с солдатами. Украинский лидер, в частности, задал им вопрос об укомплектованности подразделений, а также поинтересовался, обеспечены ли они техникой, жильём и социальным пакетом.



«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал он, осмотрев позиции.



Президент Украины Владимир Зеленский и начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак Facebook © @president.gov.ua



Напомним, что в ходе своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что ради прекращения огня в Донбассе готов на всё — даже на то, чтобы лишиться поста президента Украины.



«Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — говорил он 20 мая.



После официального вступления в должность Зеленский встретился с заместителем главы своей администрации Вадимом Пристайко, с которым обсудил активизацию переговорного процесса по ситуации в Донбассе. Президент также провёл беседу с членами украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, руководством СБУ и представителями объединённого центра по вопросам пропавших без вести и заложников.



Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк рассказал о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу. По его словам, этим займутся журналисты, которые знают «не понаслышке, не по Facebook, что там происходит».



«Пока Зеленский — президент мира на словах»



Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, по вопросу Донбасса администрация Зеленского не станет продолжать стратегию предыдущего президента Украины, поэтому ждать от нового украинского лидера каких-либо агрессивных выступлений, инициатив и военных операций не стоит.



«С другой стороны, понятно, что базис останется таким же. Пока Украине важно иметь на своей территории конфликт, на который можно ссылаться, оправдывая этой гражданской войной тот факт, что Киев не смог провести реформы. Ещё одним оправданием служат якобы попытки России «агрессивными действиями повлиять» на страну. Но сама риторика будет другой», — сказал собеседник RT.



По его словам, Зеленский понимает, что гражданская война на юго-востоке Украины наносит ущерб экономике страны, поэтому её необходимо завершить.



«Но мне кажется, что Донбасс никогда уже не станет частью украинского государства. Причём если Зеленский будет раскручивать милитаристскую риторику, то за считаные месяцы он потеряет свой политический рейтинг. Пока Зеленский — это не президент войны. Но и президентом мира его нельзя назвать. Он скорее президент мира на словах», — добавил эксперт.



В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что поездка Зеленского в Донбасс напоминает ему о том, как его предшественник Пётр Порошенко надевал военную форму, ехал на позиции, встречался с солдатами, после чего продолжались обстрелы граждан Украины, проживающих на юго-востоке.



«Первые дни, когда Зеленский стал президентом, обстрелы продолжались. Он что, как Верховный главнокомандующий не мог потребовать, чтобы прекратили обстрелы?» — задался вопросом эксперт.



По его словам, до внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 21 июля, не стоит ожидать изменений политики Киева в отношении Донбасса.



«Если бы он по-настоящему хотел разрешить конфликт, то уже дал бы поручение Раде принять законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями. В частности — о статусе Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что никаких реальных движений и шагов до того дня, как пройдут выборы в Раду, не будет», — подчеркнул Светов в беседе с RT. Как сообщает пресс-служба администрации украинского лидера, Зеленский осмотрел позиции военнослужащих в станице Луганской и городе Счастье Луганской области, а также принял участие в совещании с начальником Генерального штаба — главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком и командующим операции объединённых сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который доложил президенту Украины о ситуации в районе проведения ООС.«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — говорится в сообщении.Кроме того, Зеленский лично пообщался с солдатами. Украинский лидер, в частности, задал им вопрос об укомплектованности подразделений, а также поинтересовался, обеспечены ли они техникой, жильём и социальным пакетом.«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал он, осмотрев позиции.Напомним, что в ходе своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что ради прекращения огня в Донбассе готов на всё — даже на то, чтобы лишиться поста президента Украины.«Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — говорил он 20 мая.После официального вступления в должность Зеленский встретился с заместителем главы своей администрации Вадимом Пристайко, с которым обсудил активизацию переговорного процесса по ситуации в Донбассе. Президент также провёл беседу с членами украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, руководством СБУ и представителями объединённого центра по вопросам пропавших без вести и заложников.Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк рассказал о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу. По его словам, этим займутся журналисты, которые знают «не понаслышке, не по Facebook, что там происходит».Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, по вопросу Донбасса администрация Зеленского не станет продолжать стратегию предыдущего президента Украины, поэтому ждать от нового украинского лидера каких-либо агрессивных выступлений, инициатив и военных операций не стоит.«С другой стороны, понятно, что базис останется таким же. Пока Украине важно иметь на своей территории конфликт, на который можно ссылаться, оправдывая этой гражданской войной тот факт, что Киев не смог провести реформы. Ещё одним оправданием служат якобы попытки России «агрессивными действиями повлиять» на страну. Но сама риторика будет другой», — сказал собеседник RT.По его словам, Зеленский понимает, что гражданская война на юго-востоке Украины наносит ущерб экономике страны, поэтому её необходимо завершить.«Но мне кажется, что Донбасс никогда уже не станет частью украинского государства. Причём если Зеленский будет раскручивать милитаристскую риторику, то за считаные месяцы он потеряет свой политический рейтинг. Пока Зеленский — это не президент войны. Но и президентом мира его нельзя назвать. Он скорее президент мира на словах», — добавил эксперт.В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что поездка Зеленского в Донбасс напоминает ему о том, как его предшественник Пётр Порошенко надевал военную форму, ехал на позиции, встречался с солдатами, после чего продолжались обстрелы граждан Украины, проживающих на юго-востоке.«Первые дни, когда Зеленский стал президентом, обстрелы продолжались. Он что, как Верховный главнокомандующий не мог потребовать, чтобы прекратили обстрелы?» — задался вопросом эксперт.По его словам, до внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 21 июля, не стоит ожидать изменений политики Киева в отношении Донбасса.«Если бы он по-настоящему хотел разрешить конфликт, то уже дал бы поручение Раде принять законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями. В частности — о статусе Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что никаких реальных движений и шагов до того дня, как пройдут выборы в Раду, не будет», — подчеркнул Светов в беседе с RT. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, визит, донбасс, Зеленский География: Украина — статья прочитана 105 раз Комментарии