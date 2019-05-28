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На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики страны

Фото © РИА "Новости"


Вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, считают в Незалежной, сообщает ЛАЙФ.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, губящие украинскую экономику. Его слова приводит "112 Украина".

По его словам, важная часть данного соглашения — установление зоны свободной торговли. Но вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, в то время как европейские товары без проверок попадают на Украину.
— Мы не можем конкурировать с экономикой Европы, но согласились сотрудничать на условиях техрегламентов и стандартов, принятых в ЕС. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное, — сказал бывший глава экономического ведомства.

При этом он сообщил об огромном отрицательном сальдо в торговле, поскольку Киев поставляет в Евросоюз практически одно сырьё, а Европа отправляет на Украину готовую продукцию.

— В итоге этого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность погибают, — подчеркнул экс-чиновник.

Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Согласно ему производители с Украины получили доступ на европейский рынок, но без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве.
life.ru
Категории: экономика, спорт, в Европе
Ключевые слова: поставки, ассоциация, товары, ограничения
География: Украина
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добавлена сегодня, 28 мая, 17:00

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