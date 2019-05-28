На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики страны 🔊 Воспроизвести Фото © РИА "Новости"



Вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, считают в Незалежной, сообщает



Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, губящие украинскую экономику. Его слова приводит "112 Украина".



По его словам, важная часть данного соглашения — установление зоны свободной торговли. Но вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, в то время как европейские товары без проверок попадают на Украину. Вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, считают в Незалежной, сообщает ЛАЙФ Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, губящие украинскую экономику. Его слова приводит "112 Украина".По его словам, важная часть данного соглашения — установление зоны свободной торговли. Но вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз своей продукции в ЕС, в то время как европейские товары без проверок попадают на Украину. — Мы не можем конкурировать с экономикой Европы, но согласились сотрудничать на условиях техрегламентов и стандартов, принятых в ЕС. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное, — сказал бывший глава экономического ведомства.



При этом он сообщил об огромном отрицательном сальдо в торговле, поскольку Киев поставляет в Евросоюз практически одно сырьё, а Европа отправляет на Украину готовую продукцию.



— В итоге этого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность погибают, — подчеркнул экс-чиновник.



Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Согласно ему производители с Украины получили доступ на европейский рынок, но без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. life.ru Категории: экономика, спорт, в Европе Ключевые слова: поставки, ассоциация, товары, ограничения География: Украина — статья прочитана 171 раз Комментарии