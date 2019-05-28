Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже, ремонту автомобилей и предприятий общепита и по продаже напитков, за четыре месяца составили 3,668 млрд евро (без НДС) – на 7,9% больше (в ценах для сравнения), чем в январе-апреле 2018 года.



Оборот предприятий общепита и по продаже напитков в этом году составил 238,7 млн евро и в ценах для сравнения был на 2,2% больше, чем в январе-апреле прошлого года, сообщил Департамент статистики.



Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком за год возрос на 5,2% до 1,517 млрд евро, предприятий по торговле не продуктами питания - на 10,1% до 1,363 млрд евро, предприятий розничной торговле автомобильным горючим - на 9,3% до 788,182 млн евро. Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже, ремонту автомобилей и предприятий общепита и по продаже напитков, за четыре месяца составили 3,668 млрд евро (без НДС) – на 7,9% больше (в ценах для сравнения), чем в январе-апреле 2018 года.Оборот предприятий общепита и по продаже напитков в этом году составил 238,7 млн евро и в ценах для сравнения был на 2,2% больше, чем в январе-апреле прошлого года, сообщил Департамент статистики.Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком за год возрос на 5,2% до 1,517 млрд евро, предприятий по торговле не продуктами питания - на 10,1% до 1,363 млрд евро, предприятий розничной торговле автомобильным горючим - на 9,3% до 788,182 млн евро. Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами за четыре месяца составил 1,414 млрд евро.



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В середине мая этого года закупочные цены на большинство зерновых в Литве снизились.



Кормовой ячмень 13–19 мая скупался в среднем по 172,7 евро за тонну и по сравнению с ценой неделю назад цена на него снизилась на 0,2%, сообщает сельхозиздание Agrorinka.



Средняя закупочная цена на горох снизилась на 4,7% до 173,8 евро, однако цена на пшеницу повысилась на 2,1% до 193,4 евро.



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Цена на электричество в Литве на прошлой неделе повысилась на 11% до 50,6 евро за киловатт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В Латвии электроэнергия подорожала на 10% до 50,6 евро, в Эстонии - на 1% до 46,3 евро. Средняя цена на всей бирже Nord Pool снизилась на 6% до 37,5 евро.



20-26 мая, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии по сути не изменилось и составило 498 мегаватт-часов. Объемы выработки электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличились на 2% до 282 гигаватт-часов.



Все страны Балтии вместе взятые выработали 57% потребленной в регионе электроэнергии.



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Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом квартале этого года на 156,3 евро превышала зарплату мужчин, показывают данные Департамента статистики.



Средняя начисленная зарплата женщин в экономике страны, за исключением индивидуальных предприятий, в первом квартале составила 88,3%, а средняя выплаченная зарплата (нетто) - 89,4% зарплаты мужчин.



По данным статистиков, в первом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (не считая индивидуальных предприятий) была 1184,6 евро, мужчин - 1340,9 евро, а средняя выплаченная - 757,8 евро и 847,6 евро соответственно.



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Группа государственной компании Lietuvos energija покупает у контролируемой фондом инвестиций по воздействию на окружающую среду SI Capital испанской компании по развитию парков ветрогенераторов IGE польское предприятие Pomerania Invall.



Договор о покупке 100% ее акций дочернее предприятие группы Lietuvos energija renewables и IGE подписали 27 мая, сообщила группа.



Сумма сделки не раскрывается, сказал BNS менеджер Lietuvos energija по связям с общественностью Артурас Кятлярюс.



На общую инвестицию в проект Pomerania группа выделит 127 млн евро. 44 млн евро своему дочернему предприятию предоставит в кредит Lietuvos energija – договор ссуды подписан 28 мая. Из каких источников будет финансироваться оставшаяся часть инвестиции, А. Кятлярюс также не раскрыл.



Pomerania Invall развивает проект парка ветроустановок в Польше, его планирующаяся мощность составит 94 мегаватта. Строительные работы должны начаться во втором квартале этого года, а начать деятельность планируется в 2021 году.



В ноябре 2018 проект парка ветроустановок Pomerania успешно принял участие в аукционе поощрительных тарифов на обновляющиеся энергоресурсы в Польше и выиграл поощрительный тариф 214,98 злотого за мегаватт-час (около 50 евро за мегаватт-час) на 15 лет.



В ноябре прошлого года Lietuvos energija сообщила, что намерена приобрести проект парка ветроустановок мощностью около 50 мегаватт у польской компании по развитию парков солнечных и ветряных генераторов Wento.



Тогда предприятия подписали условный договор - по нему сделка должна быть завершена в этом году, после того, как будут успешно выполнены все предварительные условия. По словам А. Кятлярюса, сделка сейчас "в процессе", ее детали пока не обнародуются.



У Lietuvos energija есть цель до 2020 года получить в управление в Польше и странах Балтии 400 мегаватт мощностей по выработке "зеленой энергии". Глава Lietuvos energija Дарюс Майкштенас говорил, что Польша является для группы приоритетным рынком. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии