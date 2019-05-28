Президент Сербии привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Sasa Djordjevic



Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает



Это произошло после инцидента в Косово: во вторник утром на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.



"Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово. — Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица", — сообщил телеканал. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение Сербии.Это произошло после инцидента в Косово: во вторник утром на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов."Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово. — Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица", — сообщил телеканал. Добавляется, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.



В Белграде подчеркнули, что уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем. "Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии", — добавили там.



Накануне Вучич выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косово. Он также высказался за улучшение отношений с Приштиной.



При этом сербский лидер отметил, что в "ближайшие дни или месяцы" можно ожидать насильственные действия со стороны албанцев.



Косово



В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.



В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.



В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.



Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.



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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).



Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к депутатам в парламенте Сербии.



«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK», — приводит слова Вучича ТАСС.



Он добавил, что Сербия проинформировала об этом российскую сторону.



Ранее Вучич сообщил, что в непризнанном Косове «арестованы сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители». Он также принял решение привести армию Сербии в полную боевую готовность. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: война, США, Косово, Сербия, Албания, компромисс — статья прочитана 136 раз Комментарии