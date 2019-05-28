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Премьер Литвы говорит, что хочет в корне переформатировать кабмин



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что после президентских выборов хотел бы в корне переформатировать кабинет министров.

"Если бы было так, чтобы это было мое решение, кабинет точно изменился бы в корне", - сказал он во вторник журналистам в сейме.

Однако глава правительства отказался подробнее комментировать эту тему.

Он не раскрыл и свои планы, сложит полномочия после вступления нового президента в должность или же подаст в отставку. Премьер сказал, что еще не встретился с избранным президентом Гитанасом Науседой.

"Когда я сочту это необходимым, я вам детализирую", - сказал С. Сквярнялис о своих планах.

"В любом случае я политик, ответственный за то, что происходит в государстве, я премьер-министр, но в любом случае и как человек, и как гражданин, и как политик я - за стабильность и чтобы после того, как приступит к работе новый глава государства, не хотелось бы получить в стране какой-нибудь политический кризис, а хотелось бы, чтобы можно было провести в жизнь те ожидания людей, которые прозвучали во время выборов", - добавил он.
С. Сквярнялис также упомянул, что хотел бы активно участвовать в переговорах о расширении правящей коалиции.

"Я бы хотел активно участвовать в расширении коалиции. Думаю, что это тоже важно в плане решений 12 июля и будет зависеть от того, каким будет расклад политических сил в сейме", - сказал премьер.

Перед первым туром президентских выборов правящие "аграрии" грозили выйти из правящей коалиции, если проиграют выборы президента и Европарламента (ЕП), перед вторым туром сообщили, что остаются у власти и что постараются расширить правящую коалицию.

Присоединиться к ней предлагается сейчас часто поддерживающим предложения правящих представителям партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Вступление в должность избранного в воскресенье президента Г. Науседы запланировано в середине июля.

Согласно Конституции, после избрания нового президента правительство слагает полномочия, а президент в течение 15 дней представляет сейму кандидатуру премьер-министра.

Конституционный суд объяснил, что если не меняется правящее большинство, то на пост премьера должен быть представлен сложивший полномочия политик. После того, как сейм утверждает премьера, президент назначает его на должность и поручает ему формирование правительства.
BNS
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: президент, правительство, премьер
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 15:30

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