Премьер Литвы говорит, что хочет в корне переформатировать кабмин 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что после президентских выборов хотел бы в корне переформатировать кабинет министров.



"Если бы было так, чтобы это было мое решение, кабинет точно изменился бы в корне", - сказал он во вторник журналистам в сейме.



Однако глава правительства отказался подробнее комментировать эту тему.



Он не раскрыл и свои планы, сложит полномочия после вступления нового президента в должность или же подаст в отставку. Премьер сказал, что еще не встретился с избранным президентом Гитанасом Науседой.



"Когда я сочту это необходимым, я вам детализирую", - сказал С. Сквярнялис о своих планах.



"В любом случае я политик, ответственный за то, что происходит в государстве, я премьер-министр, но в любом случае и как человек, и как гражданин, и как политик я - за стабильность и чтобы после того, как приступит к работе новый глава государства, не хотелось бы получить в стране какой-нибудь политический кризис, а хотелось бы, чтобы можно было провести в жизнь те ожидания людей, которые прозвучали во время выборов", - добавил он. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что после президентских выборов хотел бы в корне переформатировать кабинет министров."Если бы было так, чтобы это было мое решение, кабинет точно изменился бы в корне", - сказал он во вторник журналистам в сейме.Однако глава правительства отказался подробнее комментировать эту тему.Он не раскрыл и свои планы, сложит полномочия после вступления нового президента в должность или же подаст в отставку. Премьер сказал, что еще не встретился с избранным президентом Гитанасом Науседой."Когда я сочту это необходимым, я вам детализирую", - сказал С. Сквярнялис о своих планах."В любом случае я политик, ответственный за то, что происходит в государстве, я премьер-министр, но в любом случае и как человек, и как гражданин, и как политик я - за стабильность и чтобы после того, как приступит к работе новый глава государства, не хотелось бы получить в стране какой-нибудь политический кризис, а хотелось бы, чтобы можно было провести в жизнь те ожидания людей, которые прозвучали во время выборов", - добавил он. С. Сквярнялис также упомянул, что хотел бы активно участвовать в переговорах о расширении правящей коалиции.



"Я бы хотел активно участвовать в расширении коалиции. Думаю, что это тоже важно в плане решений 12 июля и будет зависеть от того, каким будет расклад политических сил в сейме", - сказал премьер.



Перед первым туром президентских выборов правящие "аграрии" грозили выйти из правящей коалиции, если проиграют выборы президента и Европарламента (ЕП), перед вторым туром сообщили, что остаются у власти и что постараются расширить правящую коалицию.



Присоединиться к ней предлагается сейчас часто поддерживающим предложения правящих представителям партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



Вступление в должность избранного в воскресенье президента Г. Науседы запланировано в середине июля.



Согласно Конституции, после избрания нового президента правительство слагает полномочия, а президент в течение 15 дней представляет сейму кандидатуру премьер-министра.



Конституционный суд объяснил, что если не меняется правящее большинство, то на пост премьера должен быть представлен сложивший полномочия политик. После того, как сейм утверждает премьера, президент назначает его на должность и поручает ему формирование правительства. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, правительство, премьер География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии