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Президент Белоруссии выразил надежду на налаживание отношений с Литвой

© Sputnik / Михаил Климентьев


В поздравлении Науседе белорусский лидер подтвердил заинтересованность Минска в расширении сотрудничества, пишет Sputnik Литва. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил избранного президента Литвы Гитанаса Науседу с победой и выразил надежду на налаживание конструктивных отношений между странами, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - сказал Лукашенко в поздравлении.
Белорусский президент также подтвердил, что Минск заинтересован в расширении сотрудничества с балтийской республикой.

"Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - добавил Лукашенко.

В Литве 26 мая прошел второй тур выборов, в котором победил экономист Гитанас Науседа, набравший 65,86 процента голосов, его оппонент - кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните — получила 32,86 процента голосов.

На первой пресс-конференции после избрания Науседа отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

По словам избранного лидера, Литва хочет достичь искреннего диалога с соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. При этом он отметил, что не нужно бояться критиковать друг друга.

Спор вокруг БелАЭС

Отношения между Литвой и Белоруссией обострились на фоне строительства Белорусской АЭС в Островце в 50 километрах от Вильнюса. Литовские политики постоянно заявляют, что проект угрожает национальной безопасности балтийской республики.

Вильнюс призывал бойкотировать строительство объекта, а также на законодательном уровне отказался от поставок электроэнергии со станции. Сейм Литвы запретил импорт электроэнергии из стран, в которых действуют "небезопасные" АЭС.

Также Литва обратилась в Еврокомиссию из-за якобы "безответственного отношения" белорусской стороны к ядерной безопасности и международным обязательствам по БелАЭС.

Между тем многие литовские эксперты и политики в последнее время стали отмечать, что позиция Литвы по отношению к БелАЭС нелогична и может привести к экономическим потерям.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее уже выражал надежду, что после выборов в Литве позиция страны по вопросу БелАЭС возможно изменится в "сторону большего конструктивизма". При этом он выразил готовность Минска к открытой работе по всем вопросам, которые "волнуют соседей".
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: президент, поздравление, Лукашенко, Науседа
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 28 мая, 15:00

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