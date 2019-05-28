Президент Белоруссии выразил надежду на налаживание отношений с Литвой 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Михаил Климентьев



В поздравлении Науседе белорусский лидер подтвердил заинтересованность Минска в расширении сотрудничества, пишет



"Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - сказал Лукашенко в поздравлении. В поздравлении Науседе белорусский лидер подтвердил заинтересованность Минска в расширении сотрудничества, пишет Sputnik Литва . Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил избранного президента Литвы Гитанаса Науседу с победой и выразил надежду на налаживание конструктивных отношений между странами, сообщает пресс-служба белорусского лидера."Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - сказал Лукашенко в поздравлении. Белорусский президент также подтвердил, что Минск заинтересован в расширении сотрудничества с балтийской республикой.



"Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - добавил Лукашенко.



В Литве 26 мая прошел второй тур выборов, в котором победил экономист Гитанас Науседа, набравший 65,86 процента голосов, его оппонент - кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните — получила 32,86 процента голосов.



На первой пресс-конференции после избрания Науседа отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.



По словам избранного лидера, Литва хочет достичь искреннего диалога с соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. При этом он отметил, что не нужно бояться критиковать друг друга.



Спор вокруг БелАЭС



Отношения между Литвой и Белоруссией обострились на фоне строительства Белорусской АЭС в Островце в 50 километрах от Вильнюса. Литовские политики постоянно заявляют, что проект угрожает национальной безопасности балтийской республики.



Вильнюс призывал бойкотировать строительство объекта, а также на законодательном уровне отказался от поставок электроэнергии со станции. Сейм Литвы запретил импорт электроэнергии из стран, в которых действуют "небезопасные" АЭС.



Также Литва обратилась в Еврокомиссию из-за якобы "безответственного отношения" белорусской стороны к ядерной безопасности и международным обязательствам по БелАЭС.



Между тем многие литовские эксперты и политики в последнее время стали отмечать, что позиция Литвы по отношению к БелАЭС нелогична и может привести к экономическим потерям.



Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее уже выражал надежду, что после выборов в Литве позиция страны по вопросу БелАЭС возможно изменится в "сторону большего конструктивизма". При этом он выразил готовность Минска к открытой работе по всем вопросам, которые "волнуют соседей". lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, поздравление, Лукашенко, Науседа География: Белоруссия — статья прочитана 74 раза Комментарии