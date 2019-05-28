|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В СФ РФ оценили слова избранного президента Литвы об отношениях с Россией
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются.
«Буквально два дня назад президент говорил, что отношения надо пересматривать и улучшать. Но, видимо, старшие товарищи из Евросоюза подсказали ему, что резко что-то менять не надо. Однако я не думаю, что Россия сильно пострадает от такой политики Литвы, мы не обращаем внимания на такие резкие выпады», — заявил он.
Сенатор также напомнил, что Россия — один из важнейших торговых партнёров для Литвы.
«Ухудшение отношений совсем не выгодно литовскому народу, который хорошо относится к россиянам», — сказал Джабаров.
Ранее Науседа заявил, что отношения между Литвой и Россией вряд ли поменяются, иначе это будет «предательством» украинских партнёров.
При этом глава государства и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, выйдя во второй тур выборов, выступали против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией.
russian.rt.com
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|