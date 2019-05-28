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В СФ РФ оценили слова избранного президента Литвы об отношениях с Россией



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются.

«Буквально два дня назад президент говорил, что отношения надо пересматривать и улучшать. Но, видимо, старшие товарищи из Евросоюза подсказали ему, что резко что-то менять не надо. Однако я не думаю, что Россия сильно пострадает от такой политики Литвы, мы не обращаем внимания на такие резкие выпады», — заявил он.

Сенатор также напомнил, что Россия — один из важнейших торговых партнёров для Литвы.

«Ухудшение отношений совсем не выгодно литовскому народу, который хорошо относится к россиянам», — сказал Джабаров.

Ранее Науседа заявил, что отношения между Литвой и Россией вряд ли поменяются, иначе это будет «предательством» украинских партнёров.

При этом глава государства и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, выйдя во второй тур выборов, выступали против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, отношения, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 16:00

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