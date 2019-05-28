В СФ РФ оценили слова избранного президента Литвы об отношениях с Россией 🔊 Воспроизвести



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с



«Буквально два дня назад президент говорил, что отношения надо пересматривать и улучшать. Но, видимо, старшие товарищи из Евросоюза подсказали ему, что резко что-то менять не надо. Однако я не думаю, что Россия сильно пострадает от такой политики Литвы, мы не обращаем внимания на такие резкие выпады», — заявил он.



Сенатор также напомнил, что Россия — один из важнейших торговых партнёров для Литвы.



«Ухудшение отношений совсем не выгодно литовскому народу, который хорошо относится к россиянам», — сказал Джабаров.



Ранее Науседа заявил, что отношения между Литвой и Россией вряд ли поменяются, иначе это будет «предательством» украинских партнёров.



При этом глава государства и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, выйдя во второй тур выборов, выступали против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются.«Буквально два дня назад президент говорил, что отношения надо пересматривать и улучшать. Но, видимо, старшие товарищи из Евросоюза подсказали ему, что резко что-то менять не надо. Однако я не думаю, что Россия сильно пострадает от такой политики Литвы, мы не обращаем внимания на такие резкие выпады», — заявил он.Сенатор также напомнил, что Россия — один из важнейших торговых партнёров для Литвы.«Ухудшение отношений совсем не выгодно литовскому народу, который хорошо относится к россиянам», — сказал Джабаров.Ранее Науседа заявил, что отношения между Литвой и Россией вряд ли поменяются, иначе это будет «предательством» украинских партнёров.При этом глава государства и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, выйдя во второй тур выборов, выступали против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, отношения, Науседа География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии