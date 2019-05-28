В. Адамкус призывает Г. Науседу укреплять связи с Польшей, Германией, США 🔊 Воспроизвести



Поддержавший экономиста Гитанаса Науседу на выборах президента Литвы экс-президент Валдас Адамкус призвал избранного президента укреплять связи с Польшей, Германией и США.



В интервью газете Lietuvos rytas В. Адамкус назвал очень правильным решение Г. Науседы совершить первый визит в Польшу и выразил надежду, что избранный президент "будет успешно продолжать эту политику стратегического сотрудничества, несколько угасшую за последнее десятилетие".



"Избранный президент способен еще укрепить и связи Литвы с другим очень важным для нас государством - Германией", - сказал В. Адамкус.



"Я не сомневаюсь, что Г. Науседа прекрасно понимает, как необходимо Литве поддерживать прекрасные отношения с США, и с первых шагов будет их укреплять без всяких метаний", - сказал он.



Возглавлявший страну в 1998 – 2003 годах и в 2004 – 2009 годах В. Адамкус сказал, что чувствует, что Г. Науседа готов общаться с политиками любого калибра.



"Я не сомневаюсь, что наш избранный президент будет равным среди равных в развитии диалога и с лидерами больших держав", - сказал экс-президент.



Г. Науседа вступит в должность в июле. Во втором туре выборов он одержал победу над бывшим министром финансов, членом сейма Ингридой Шимоните. Поддержавший экономиста Гитанаса Науседу на выборах президента Литвы экс-президент Валдас Адамкус призвал избранного президента укреплять связи с Польшей, Германией и США.В интервью газете Lietuvos rytas В. Адамкус назвал очень правильным решение Г. Науседы совершить первый визит в Польшу и выразил надежду, что избранный президент "будет успешно продолжать эту политику стратегического сотрудничества, несколько угасшую за последнее десятилетие"."Избранный президент способен еще укрепить и связи Литвы с другим очень важным для нас государством - Германией", - сказал В. Адамкус."Я не сомневаюсь, что Г. Науседа прекрасно понимает, как необходимо Литве поддерживать прекрасные отношения с США, и с первых шагов будет их укреплять без всяких метаний", - сказал он.Возглавлявший страну в 1998 – 2003 годах и в 2004 – 2009 годах В. Адамкус сказал, что чувствует, что Г. Науседа готов общаться с политиками любого калибра."Я не сомневаюсь, что наш избранный президент будет равным среди равных в развитии диалога и с лидерами больших держав", - сказал экс-президент.Г. Науседа вступит в должность в июле. Во втором туре выборов он одержал победу над бывшим министром финансов, членом сейма Ингридой Шимоните. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, поздравление, Адамкус, рекомендации, Науседа География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии