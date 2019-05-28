Жена избранного президента Литвы рассказала, какой должна быть первая леди 🔊 Воспроизвести © REUTERS / INTS KALNINS



По словам супруги Науседы, она была последним человеком, который поддержал участие мужа в предвыборной гонке, сообщает



"Каждая первая леди является уникальной и действительно есть прекрасные первые леди во всем мире и за всю мировую историю. Не будем выделять ни одну из них, просто скажем, что они делают действительно важную работу, могут очень во многом помочь в государственных делах", - сказала Науседене. По словам супруги Науседы, она была последним человеком, который поддержал участие мужа в предвыборной гонке, сообщает Sputnik Литва . Супруга избранного президента Литвы Диана Науседене заявила, что у нее нет примера для подражания среди первых леди. Об этом она рассказала в интервью LRT."Каждая первая леди является уникальной и действительно есть прекрасные первые леди во всем мире и за всю мировую историю. Не будем выделять ни одну из них, просто скажем, что они делают действительно важную работу, могут очень во многом помочь в государственных делах", - сказала Науседене. Первая леди рассказала, что их жизнь стала очень напряженной после вступления Науседы в предвыборную гонку. По ее словам, в сентябре супруги пообещали посетить как можно больше людей в Литве. После этого марафона, как отмечает Науседене, осталось только извиниться перед всеми людьми, которых они с избранным президентом не смогли посетить.



"Поверьте, мы старались. Сначала ездили вдвоем, потом ездили по одному, чтобы встретить как можно больше людей и осуществить обещание поговорить со всеми людьми во всей Литве. И это нам не удалось сделать, хотя Гитанас с первого дня начал интенсивно разъезжать по Литве, а я присоединилась немного позднее", - рассказала Науседене.



Первая леди отметила, что мысль о том, что Науседа может стать кандидатом в президенты родилась в их семье как "отражение того, что происходило в публичном пространстве".



"На самом деле, я была, вероятно, последним человеком, который сказал "да". Нам нужно было очень много времени, потому что я ждала "да" от наших дочерей. И им нужно было время, чтобы понять, принять решение и сказать: "Да, папа, мы тебя поддерживаем"", - поделилась Науседене.



Первая леди также выразила благодарность журналистам, которые сохранили в тайне частную жизнь дочерей Науседы.



В Литве 26 мая прошел второй тур выборов, в котором победил экономист Гитанас Науседа, набравший 65,86 процента голосов, его оппонент - кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните — получила 32,86 процента голосов.



Супруга Науседы находилась вместе с ним во время произнесения торжественной речи к гражданам Литвы на площади Дауканто после объявления предварительных результатов голосования. lt.sputniknews.ru Категории: общество Ключевые слова: президент, поздравление, интервью, жена, Науседа География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии