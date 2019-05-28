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Шведские феминистки потеряли единственное кресло в Европарламенте

Кадр: Democracy Now! / YouTube


Шведская левая партия «Феминистская инициатива» потеряла единственное кресло в Европарламенте в ходе прошедших выборов. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на The Local Sweden.

На этих выборах феминистки получили в пять раз меньше голосов, чем на прошлых. Поэтому Сорая Пост (Soraya Post), представлявшая партию в Брюсселе, вернется в Швецию.

На результаты выборов официальный Twitter-аккаунт партии отреагировал картинкой с подписью «Борьба продолжается».

В 2014 году феминисткам удалось преодолеть порог в 5,5 процента голосов, однако с тех пор они растеряли сторонников. Считается, что причина этого — уход лидера партии Гудрун Шиман (Gudrun Schyman). Ее пост совместно заняли Гита Набави (Gita Nabavi) и Фарида Аль-Абани (Farida al-Abani).

В Европарламенте представительница партии продвигала законы против домашнего насилия и боролась за запрет проституции во всех европейских странах.

Выборы в Европарламент прошли в Евросоюзе 23-26 мая. Националистические и евроскептические партии на них получили больше поддержки, чем в прошлые годы, однако большинство осталось за право- и левоцентристскими блоками. В следующий раз их будут проводить в 2024 году.
lenta.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: партии, выборы, прогноз, Европарламент
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добавлена сегодня, 28 мая, 18:00

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