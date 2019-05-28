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Ш. Марчулёнис отказывается от мандата в ЕП



Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских "аграриев" бывший баскетболист, предприниматель Шаурнас Марчюлёнис отказывается от мандата.

Это во вторник подтвердил в сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас.

На выборах в ЕП "аграрии" получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от "аграриев" Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.

Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якялюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье.
BNS
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, Европарламент, мандат, Марчуленис
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 10:30

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