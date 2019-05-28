Ш. Марчулёнис отказывается от мандата в ЕП 🔊 Воспроизвести



Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских "аграриев" бывший баскетболист, предприниматель Шаурнас Марчюлёнис отказывается от мандата.



Это во вторник подтвердил в сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.



Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас.



На выборах в ЕП "аграрии" получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от "аграриев" Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.



Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якялюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье. Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских "аграриев" бывший баскетболист, предприниматель Шаурнас Марчюлёнис отказывается от мандата.Это во вторник подтвердил в сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас.На выборах в ЕП "аграрии" получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от "аграриев" Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якялюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, Европарламент, мандат, Марчуленис География: Литва — статья прочитана 41 раз Комментарии