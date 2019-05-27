День Европы в Вильнюсской школе им. Л. Карсавина 🔊 Воспроизвести







День Европы – ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза. Традиционно этот день празднуют тысячи представителей в государствах-членах ЕС. Ученики и учителя Вильнюсской школы имени Льва Карсавина приняли активное участие в культурных и образовательных мероприятиях, проводимых Министерством иностранных дел Литовской Республики и представительством Европейской Комиссии в Литве.



Администрация школы во главе с директором Светланой Бутаутиене, учителя и ученики приняли участие в мероприятиях Дня Европы, что способствовало получению новой интересной информации о государствах-членах ЕС и о направлениях деятельности учреждений ЕС.



Коллектив школы принимал участие в конкурсе «Дискуссия с гостем», организованном представительством Европейской Комиссии в Литве. В конкурсе принимали участие 125 школ из Литвы. Вильнюсская школы имени Льва Карсавина оказались среди победителей. Администрация школы во главе с директором Светланой Бутаутиене, учителя и ученики приняли участие в мероприятиях Дня Европы, что способствовало получению новой интересной информации о государствах-членах ЕС и о направлениях деятельности учреждений ЕС.Коллектив школы принимал участие в конкурсе «Дискуссия с гостем», организованном представительством Европейской Комиссии в Литве. В конкурсе принимали участие 125 школ из Литвы. Вильнюсская школы имени Льва Карсавина оказались среди победителей.







Ученики 8б класса вместе с учителем географии Анной Бернатович и социальным педагогом Татьяной Тынченко приняли участие в ориентировочной игре «Европейский паспорт». Игра проходила с 7-го по 10-е мая. В ходе этой игры необходимо было посетить представительства ЕС в Вильнюсе и государственные учреждения, указанные в условиях игры.



Ученики 8б класса оказались в числе победителей игры и были приглашены 11-го мая на празднование Дня Европы, которое состоялось на площади Лукишкю в Вильнюсе. Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс вручил памятные призы инициативным ученикам Вильнюсской школы имени Льва Карсавина, а дополнительный приз «Самый активный класс» был вручен всем ученикам 8б класса.















6 мая состоялась встреча учителей и учеников 8-10-х классов с актёром, театральным режиссёром, бывшим участником программы «Erasmus» Кириллом Глушаевым. Гость поделился впечатлениями о своих студенческих годах, о своей профессиональной деятельности и о возможностях участия в молодежных программах.9-ого мая ученики 8-10-ых классов во время «Европейского экзамена» проверяли свои знания по истории, географии, экономике и культуре государств-членов Европейского союза.Ученики 8б класса вместе с учителем географии Анной Бернатович и социальным педагогом Татьяной Тынченко приняли участие в ориентировочной игре «Европейский паспорт». Игра проходила с 7-го по 10-е мая. В ходе этой игры необходимо было посетить представительства ЕС в Вильнюсе и государственные учреждения, указанные в условиях игры.Ученики 8б класса оказались в числе победителей игры и были приглашены 11-го мая на празднование Дня Европы, которое состоялось на площади Лукишкю в Вильнюсе. Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс вручил памятные призы инициативным ученикам Вильнюсской школы имени Льва Карсавина, а дополнительный приз «Самый активный класс» был вручен всем ученикам 8б класса. Инф. «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: «Европейский экзамен» — статья прочитана 102 раза Комментарии