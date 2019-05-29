Ностальгический уголок Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Бульонная на улице Йогайлос, известная многим поколениям жителей Вильнюса, в этом году празднует юбилей.



Ровно 50 лет назад на тогдашней улице В.Капсуко открылось заведение, пережившее и многих правителей в стране, и даже смену эпох. Старожилы Вильнюса после вопроса о «Sultiniai» расплываются в ностальгической улыбке.



«Ой, да, помню… А она ещё не закрылась?» - удивлялись некоторые давние посетители.



«Я тогда ещё совсем молодой был, после кино с девчонками туда заглядывали. Раньше в кино ничего не съешь. А тут пришли, заказали гору пирожков, и давай «лопать». Хорошее время было. Вкусно, недорого», - вспоминал частый посетитель Ромуальд.



Интерьер сегодняшней бульонной с тех пор почти не изменился. «Правда, тогда стены были обиты деревом, шалёвкой, ещё в стороне стоял советский автомат с газировкой. Помню, простая газировка стоила 1 копейку, а со вкусом груши, лимона стоила 3 копейки», - вспоминала посетительница Мария. Бульонная на улице Йогайлос, известная многим поколениям жителей Вильнюса, в этом году празднует юбилей.Ровно 50 лет назад на тогдашней улице В.Капсуко открылось заведение, пережившее и многих правителей в стране, и даже смену эпох. Старожилы Вильнюса после вопроса о «Sultiniai» расплываются в ностальгической улыбке.«Ой, да, помню… А она ещё не закрылась?» - удивлялись некоторые давние посетители.«Я тогда ещё совсем молодой был, после кино с девчонками туда заглядывали. Раньше в кино ничего не съешь. А тут пришли, заказали гору пирожков, и давай «лопать». Хорошее время было. Вкусно, недорого», - вспоминал частый посетитель Ромуальд.Интерьер сегодняшней бульонной с тех пор почти не изменился. «Правда, тогда стены были обиты деревом, шалёвкой, ещё в стороне стоял советский автомат с газировкой. Помню, простая газировка стоила 1 копейку, а со вкусом груши, лимона стоила 3 копейки», - вспоминала посетительница Мария.



Клиенты здесь по сей день очень разнообразные: от пенсионеров и студентов до бизнесменов в костюмах. И даже иностранцы, по совету знакомых, попробовать литовскую кухню заходят именно сюда.



Странно, но на просторах интернета практически нет информации об этой бульонной, зато почти все выросшие в советское время вильнюсцы прекрасно знают это заведение. Помнят, как родители приводили их сюда или сами заходили, повзрослев.



«Да, давно это было, лет 30 тому назад. Мы тогда всей семьёй ходили сюда. Погуляем с детьми, а кушать хочется, а там недорого, всегда всё свежее было. Там пирожки отменные были, особенно с мясом мы любили. Не верится, что она ещё существует, надо как-нибудь заглянуть», - сказал давний посетитель бульонной.



В обеденный перерыв здесь всегда очереди. Но, по словам посетителей, которые ходили сюда и раньше, несколько десятилетий назад очереди были ещё больше, но отпускали всегда очень быстро.



«Я тогда ещё в Красном Кресте работала медсестрой. И поход сюда был коллективным занятием в обеденный перерыв. Людей всегда много было, но мы всегда успевали поесть. Мало того, мы и сослуживцам набирали пирожков, и ещё домой. Я и будучи беременной туда заходила. Получив зарплату 90 рублей, ты мог спокойно туда ходить, ведь всё стоило копейки…», - рассказывала Светлана о юношеских впечатлениях.



Вкусно, дёшево, свежее – вот самые частые слова, услышанные нынче от посетителей бульонной. И то, что по сей день она сохранилась в почти неизменном виде, даёт многим жителям Вильнюса возможность окунуться в приятные воспоминания.







Фото Виктора Грецкаса



Может быть, уважаемые читатели «Обзора» подскажут и другие адреса, связанные с приятными воспоминаниями вашей жизни? А может, вы сами готовы рассказать о том, что стало частью истории не только вашей семьи, но и страны?



Клиенты здесь по сей день очень разнообразные: от пенсионеров и студентов до бизнесменов в костюмах. И даже иностранцы, по совету знакомых, попробовать литовскую кухню заходят именно сюда.Странно, но на просторах интернета практически нет информации об этой бульонной, зато почти все выросшие в советское время вильнюсцы прекрасно знают это заведение. Помнят, как родители приводили их сюда или сами заходили, повзрослев.«Да, давно это было, лет 30 тому назад. Мы тогда всей семьёй ходили сюда. Погуляем с детьми, а кушать хочется, а там недорого, всегда всё свежее было. Там пирожки отменные были, особенно с мясом мы любили. Не верится, что она ещё существует, надо как-нибудь заглянуть», - сказал давний посетитель бульонной.В обеденный перерыв здесь всегда очереди. Но, по словам посетителей, которые ходили сюда и раньше, несколько десятилетий назад очереди были ещё больше, но отпускали всегда очень быстро.«Я тогда ещё в Красном Кресте работала медсестрой. И поход сюда был коллективным занятием в обеденный перерыв. Людей всегда много было, но мы всегда успевали поесть. Мало того, мы и сослуживцам набирали пирожков, и ещё домой. Я и будучи беременной туда заходила. Получив зарплату 90 рублей, ты мог спокойно туда ходить, ведь всё стоило копейки…», - рассказывала Светлана о юношеских впечатлениях.Вкусно, дёшево, свежее – вот самые частые слова, услышанные нынче от посетителей бульонной. И то, что по сей день она сохранилась в почти неизменном виде, даёт многим жителям Вильнюса возможность окунуться в приятные воспоминания.Фото Виктора ГрецкасаМожет быть, уважаемые читатели «Обзора» подскажут и другие адреса, связанные с приятными воспоминаниями вашей жизни? А может, вы сами готовы рассказать о том, что стало частью истории не только вашей семьи, но и страны? Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: бульонная Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 103 раза Комментарии