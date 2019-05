Forbes США : документальный фильм о хоккее «Русская пятерка» выходит на новые рынки 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Дмитрий Донской



Это не короткометражный фильм «Детройта» о хоккее. Это фильм о надеждах и мечтах, о тайных «операциях» и риске. Это фильм о неимоверных стараниях влиться в команду, не умея говорить по-английски. Это фильм о знакомстве и освоении советской манерой играть в хоккей. И, наконец, это фильм об успехе — вопреки всему. «Форбс» рассказывает о фильме «Русская пятерка».



Документальный фильм «Русская пятерка (The Russian Five) рассказывает о судьбе пяти российских хоккеистов, благодаря которым команда «Детройт Ред Уингз» (Detroit Red Wings) стала обладателем Кубка Стэнли в 1997 и 1998 годах, и еще в 2002 году.



Причем двое из них по-прежнему находятся в клубном реестре НХЛ. В русскую пятерку входили Сергей Федоров, Слава Фетисов, Слава Козлов, Игорь Ларионов и Владимир Константинов. Документальный фильм «Русская пятерка (The Russian Five) рассказывает о судьбе пяти российских хоккеистов, благодаря которым команда «Детройт Ред Уингз» (Detroit Red Wings) стала обладателем Кубка Стэнли в 1997 и 1998 годах, и еще в 2002 году.Причем двое из них по-прежнему находятся в клубном реестре НХЛ. В русскую пятерку входили Сергей Федоров, Слава Фетисов, Слава Козлов, Игорь Ларионов и Владимир Константинов.



Это не короткометражный фильм «Детройта» о хоккее. Это фильм о надеждах и мечтах, о тайных «операциях» и риске. Это фильм о неимоверных стараниях влиться в команду, не умея говорить по-английски. Это фильм о знакомстве и освоении советской манерой играть в хоккей — особенно «пятерками» и уделяя особое внимание контролю шайбы, а также мастерству ведения жесткой игры и применению силовых приемов. И, наконец, это фильм об успехе — вопреки всему.



Это было в конце 1980-х годов, когда шла холодная война. Советский Союз был заклятым врагом Америки. Но команде «Детройт Ред Уингз» были очень нужны хоккейные таланты. Над ними смеялись, называя «мертвецами», и они пытались найти способ изменить свой имидж.



В сюжете, который, похоже, вполне мог быть взят из шпионского романа, команда «Ред Уингз» сначала привезла в 1990 году Федорова, тайно, под покровом темноты, посадив его в частный самолет. Его история — это рассказ о мешках с деньгами и обещанном «Шевроле Корвет».



Генеральный менеджер «Детройта» Джимми Девеллано (Jimmy Devellano) придумал план — выбрать русских игроков на драфте, а потом уговорить их сбежать из страны. Он выбрал Федорова, Константинова и Козлова, а двух других, перед тем, как она попали в «Детройт», выбрали в другую команду.



«Я знал, что в России есть хорошие игроки, — вспоминает Девеллано в фильме. — Проблема была в том, что был железный занавес».



За побегом Федорова последовал переезд Константинова. Козлов пришел в команду, когда происходил распад СССР. Ларионов и Фетисов получили официальное разрешение уехать в 1989 году после того, как их уволили из рядов советской армии.



Газета «Лос-Анджелес Таймс» (The Los Angeles Times) написала рецензию на документальный фильм, в которой назвала его «спортивным фильмом, от которого получаешь наслаждение», а журналист Кеннет Туран (Kenneth Turan) сказал, что он «потрясающе проникновенный».



Этот фильм, в котором игровые кадры чередуются с интервью, также является свидетельством нелегкого пути, пройденного Рилом. Он вернулся в свой родной город Детройт из киношколы в Остине, чтобы реализовать проект, который он называет «самым главным документальным фильмом о „Детройте"».



Исполнительный продюсер Дэниел Милстайн (Daniel Milstein) который изначально работал в банковской отрасли, финансировал фильм, чтобы дать Рилу возможность показать зрителям, насколько важны русские для НХЛ.



«Это одна из величайших историй в истории Кубка Стэнли», — сказал Рил.



Мировая премьера этого документального фильма состоялась в 2018 году на кинофестивале Freep Film Festival, где он выиграл приз Spirit of Michigan. Кроме того, он завоевал приз зрительских симпатий в номинации «Лучший документальный фильм» на кинофестивале Traverse City Film. Осенью прошлого года Рил показал фильм команде «Ред Уингз» в первый же вечер, когда начались сборы. 22 марта документальный фильм вышел в прокат, и в первые две недели его показывали в 44 кинотеатрах.



В начале мая прокат «Русской пятерки» был расширен, и его показывают еще в 16 городах за пределами штата Мичиган. Рил надеется на успешный дебют в Нью-Йорке. «Пока мы занимаемся распространением фильма самостоятельно, кассовый сбор составил более 430 тысяч долларов, и эти в выходные мы сможем узнать, достигнем ли мы отметки в 500 тысяч», — сказал Рил.



Самая трогательная часть документального фильма — это рассказ о трагической судьбе Константинова, спортивная карьера которого оборвалась из-за автокатастрофы, произошедшей всего через шесть дней после победы «Ред Уингз» в Кубке Стэнли в 1997 году. Прежде чем Константинов окончательно пришел в себя, он несколько недель находился в коме.



После того как в 1998 году «Детройт» вновь завоевал Кубок Стэнли, Константинова выкатили на инвалидной коляске на лед, чтобы он смог отпраздновать победу вместе с товарищами по команде. Травма Константинова и его мужество в процессе реабилитации вдохновили Рила, который сам попал в автокатастрофу в возрасте 19 лет и получил серьезную травму спины, из-за чего пришлось сделать ему несколько операций. Именно тогда, когда он лежал в отделении реабилитации и находился в состоянии депрессии, он решил снять этот фильм.



Рил начал задумываться об этом всерьез, когда дедушка с бабушкой подарили ему игровой свитер с фамилией Константинова. «То, что перенес Владди, было гораздо хуже, — говорит Рил. — Но благодаря этой внутренней силе он не сдался. Именно это его и спасло».



Эл Райнерт (Al Reinert), директор киношколы, в которой он работал, прямо сказал Рилу, что ему обязательно нужно снять этот фильм.



Но попытки найти кого-то в Техасе, кто взял бы на себя финансирование проекта, были бесплодны, потому что никто не понимал и не знал этой истории. В 2015 году Рил понял, что ему нужно вернуться в Детройт. Несколько месяцев спустя он познакомился с продюсером Дженни Фетерович (Jenny Feterovich), эмигрировавшей из СССР. Она руководит продюсерской компанией в Детройте.



Она с большой радостью стала продюсером этого фильма. «Я не могла отказаться. Невозможно написать такой рассказ, даже если постараться», — говорит Фетерович. Она обратилась к своему хорошему другу Милстайну, агенту НХЛ, который на тот момент представлял только одного российского игрока — Павла Дацюка.



Они увлекли его этой идеей и попросили 350 тысяч долларов на то, чтобы рассказать эту историю. Милстайн включился в процесс, предоставив необходимые средства. Но, возможно, фильм будет стоить в три раза больше, потому что небольшая команда из трех человек сама занимается вопросами проката, и эти расходы не входят в первоначальный бюджет.



Другие непредвиденные расходы связаны с получение полных прав на песню «Мы — чемпионы» (We Are The Champions). Но, по словам Рила, Милстайн настроен решительно и для получения лицензии готов выйти за рамки первоначального бюджета фильма, поскольку эта песня очень важна для фильма.



Помимо показа в кинотеатрах есть планы записать его на DVD. «Русская пятерка» также выходит на iTunes и его можно будет купить по предварительному заказу. «Я надеюсь, что люди увидят фильм в кинотеатрах, потому что зрители реагируют почти так же, как во время матча, — говорит Рил. — В зале чувствуется энергия, люди вспоминают и вместе переживают то чувство грусти, которое возникло, когда случилась та автомобильная авария».



Автор: Кертис Раш (Curtis Rush) для Forbes, США, перевод