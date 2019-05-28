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Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов
Подразделение Пентагона, ответственное за закупки, разместило на сайте правительства заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не использует НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Defence Blog.
В перечень входят, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.
Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США; куда именно, не уточняется.
ria.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: Россия, США, вооружение, закупка
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