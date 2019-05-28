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Литву посетят главы парламентов Латвии и Грузии



На этой неделе Вильнюс посетят главы парламентов Грузии и Латвии.

Делегации во главе с председателем парламентов Грузии и Латвии Ираклия Кобакидже и Инары Мурниеце прибудут для участия в конференции Восточного партнерства Балтийской Ассамблеи в пятницу.

В среду глава грузинского парламента планирует встретиться с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, сообщила служба по связям с общественностью сейма.

В ходе визита в Литве И. Кобакидзе также встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом.
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: парламент, Латвия, Грузия, визит
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 08:30

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