Литву посетят главы парламентов Латвии и Грузии 🔊 Воспроизвести



На этой неделе Вильнюс посетят главы парламентов Грузии и Латвии.



Делегации во главе с председателем парламентов Грузии и Латвии Ираклия Кобакидже и Инары Мурниеце прибудут для участия в конференции Восточного партнерства Балтийской Ассамблеи в пятницу.



В среду глава грузинского парламента планирует встретиться с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, сообщила служба по связям с общественностью сейма.



В ходе визита в Литве И. Кобакидзе также встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом. На этой неделе Вильнюс посетят главы парламентов Грузии и Латвии.Делегации во главе с председателем парламентов Грузии и Латвии Ираклия Кобакидже и Инары Мурниеце прибудут для участия в конференции Восточного партнерства Балтийской Ассамблеи в пятницу.В среду глава грузинского парламента планирует встретиться с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, сообщила служба по связям с общественностью сейма.В ходе визита в Литве И. Кобакидзе также встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: парламент, Латвия, Грузия, визит География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии