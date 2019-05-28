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Литву посетят главы парламентов Латвии и Грузии
На этой неделе Вильнюс посетят главы парламентов Грузии и Латвии.
Делегации во главе с председателем парламентов Грузии и Латвии Ираклия Кобакидже и Инары Мурниеце прибудут для участия в конференции Восточного партнерства Балтийской Ассамблеи в пятницу.
В среду глава грузинского парламента планирует встретиться с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, сообщила служба по связям с общественностью сейма.
В ходе визита в Литве И. Кобакидзе также встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом.
География: Литва
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