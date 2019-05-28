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Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
Как отмечается, решение принято по итогам расследования, в ходе которого удалось установить, что в Китай ввозили фенол по бросовым ценам, чем нанесли значительный материальный ущерб соответствующей отрасли экономики.
Меры вступают в силу в понедельник, 27 мая. Теперь компании-дистрибьюторы, занимающиеся импортом указанной продукции на китайский рынок, при ввозе фенола должны будут выплачивать соответствующие таможенные депозиты, размер которых составит от 11,9% до 129,6%.
Ранее сообщалось, что Китай с 1 июня в ответ на действия со стороны США введёт таможенные пошлины на американские товары общим объёмом $60 млрд.
russian.rt.com
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