Лидеры стран региона и глава Еврокомиссии поздравили Г. Науседу с избранием президентом 🔊 Воспроизвести



Лидеры стран региона и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах в Литве.



"Я убежден, что с вашим лидерством Литва продолжит идти по пути успешного, динамичного и надежного члена Европейского Союза, активно внося вклад в наш общий проект и в наше общее будущее", – написал в "Твиттере" Ж-К. Юнкер.



Он подчеркнул, что для процветания ЕС, невзирая на вызовы, страны сообщества должны действовать вместе.



"Лишь найдя силы в единстве, Европе удастся повлиять на курс мировых событий", – отметил глава ЕК.



Г. Науседу также поздравили президенты Латвии и Эстонии Раймондас Веюонис и Керсти Кальюлайд. Они выразили надежду на укрепление сотрудничества Балтийских стран. Лидеры стран региона и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Гитанаса Науседу с победой на президентских выборах в Литве."Я убежден, что с вашим лидерством Литва продолжит идти по пути успешного, динамичного и надежного члена Европейского Союза, активно внося вклад в наш общий проект и в наше общее будущее", – написал в "Твиттере" Ж-К. Юнкер.Он подчеркнул, что для процветания ЕС, невзирая на вызовы, страны сообщества должны действовать вместе."Лишь найдя силы в единстве, Европе удастся повлиять на курс мировых событий", – отметил глава ЕК.Г. Науседу также поздравили президенты Латвии и Эстонии Раймондас Веюонис и Керсти Кальюлайд. Они выразили надежду на укрепление сотрудничества Балтийских стран. Президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого состоялась неделю назад, пожелал Г. Науседе и "братскому литовскому народу" успехов.



"Наши история и будущее тесно переплетены. Перед нами стоят общие вызовы – преодолеть их мы сможем только, объединив силы. Мы ценим ваше стратегическое партнерство и надеемся, что оно будет укрепляться", – написал в "Твиттере" В. Зеленский.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили акцентировала, что Литва и ее страна являются прочными партнерами.



"Надеюсь работать над тем, чтобы сильные уже сейчас связи между нашими двумя странами далее развивались", – отметила президент.



Польский президент Анджей Дуда в понедельник поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах главы Литовского государства и пригласил его прибыть с визитом.



"Надеясь сохранить высокую интенсивность политических контактов на высшем уровне, я искреннее приглашаю вас, господин президент, прибыть с визитом в Польшу. Я убежден, что этот визит будет иметь важное значение в укреплении традиционно хороших отношений между нашими государствами", – говорится в поздравлении А. Дубы, опубликованном посольством Польши в Вильнюсе.



Руководитель Польши выразил надежду на то, что сотрудничество президентов двух стран будет способствовать укреплению отношений Литвы и Польши, и развитию дружбы, сотрудничества между народами.



"С удовлетворением принимаю вашу оценку Польши как важного партнера Литвы в сферах экономики, культуры и безопасности. Высоко ценю и вашу готовность к плодотворному диалогу с польским национальным меньшинством Литвы", – отметил польский лидер.



"Я убежден, что Ваше президентство будет способствовать не только динамичному расширению наших двухсторонних отношений, но и большему использованию потенциала сотрудничества Польши и Литвы в международном формате, особенно в Европейском Союзе и НАТО. Вместе Польша и Литва могут много добиться, действуя во благо всего региона Центральной Европы", – сказал он.



Ранее Г. Науседа заявлял, что с первым своим визитом на посту президента хотел бы посетить Польшу.



Избранный президент во втором туре выборов победил свою соперницу - бывшего министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните.



Он приступит к обязанностям после инаугурации в июле. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: поздравление, президент, Науседа География: Литва — статья прочитана 62 раза Комментарии