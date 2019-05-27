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Оценка результатов выборов в ЕП литовскими политиками



Литовский социал-демократ Вилия Блинкявичюте назвала результаты выборов в Европарламент (ЕП) "исторической победой" партии.

"Мы, социал-демократы, на самом деле добились исторической победы на выборах в ЕП потому, что мы собрали больше всего голосов за весь период участия в выборах в Европейский Парламент", – сказала политик журналистам в понедельник.

На выборах Литовская социал-демократическая партия получила более 199 тыс. или 15,07% голосов и получила два мандата членов ЕП.

В Европейском Парламенте Литву будет представлять уже работающая там сейчас В. Блинкявичюте и член сейма Литвы Юозас Олякас.

Они присоединяться к родственной партии фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

"Это означает, что мы вместе с другими проевропейскими фракциями сможем строить нашу Европу, жизнь жителей Литвы и жителей Евросоюза на твердом рычаге социальных прав", – сказала В. Блинкявичюте.
Она подчеркнула, что социал-демократы в Литве победили на выборах в 35 районах, а также в городе Шяуляй, остались вторыми в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и Клайпеде.

"Это на самом деле хороший результат и доверие к нам как к традиционной партии", – сказала европарламентарий.

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Невзирая на недовольство лидера правящих в Литве "аграриев", глава избирательного штаба этой партии на выборах в Европарламент Линас Контримас утверждает, что выступление Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на выборах следует оценивать как победу.

Несмотря на то, что на выборах в Европейский Парламент (ЕП) "аграрии" получили два мандата вместо имевшегося одного, лидер партии Рамунас Карбаускис заявил в ночь выборов, что результаты его не удовлетворяют.

"Да, факт, что плюс один", – заявил Л. Контримас на пресс-конференции BNS в понедельник в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса, отвечая на вопрос о том, можно ли считать победой результаты ЛСКЗ на выборах в ЕП.

"Проценты и цифры свидетельствуют, что эту партию не буксируют. Арифметическое выражение показывает, что побеждает", – подчеркнул он.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, за "аграриев" на выборах в ЕП проголосовали 157 тыс. 603 или 11,92% избирателей.

По его словам, это почти в два раза больше, чем в 2014 году.

"Как тут можно хорошо оценивать. Мы на самом деле должны будем собраться и обсудить, что делать, потому что результат не такой, который бы удовлетворил. А какие будут шаги – решим", – сказал журналистам Р. Карбаускис в понедельник ночью в штабе партии.

По его словам, "результат неудовлетворительный, хоть и в два раза больше, чем был. Но есть, как есть".

"Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не повезло, значит, ошиблись", – добавил председатель Литовского союза крестьян и "зеленых".

Р. Карбаускис, а также двое избранных в ЕП представителей "аграриев" Бронюс Ропе и беспартийный Шарунас Марчюлёнис в понедельник не прибыли в Библиотеку им. М. Мажвидаса прокомментировать результаты выборов.

Л. Контримас казал, что у лидера партии еще будут другие поводы поговорить о будущем.

Он пожелал партии "сплотиться, начать больше работать с аудиториями, выезжать из сейма, из зданий политических ведомств и встречаться не только с представителями власти, но и идти в толпу".

Не входящий в ЛСКЗ Л. Контримас также баллотировался в списке "аграриев" в ЕП, однако его не выбрали, с бывшего третьего места в списке в результате рейтингования он опустился на пятое.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, Европарламент, итоги
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 мая, 19:30

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