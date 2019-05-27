Оценка результатов выборов в ЕП литовскими политиками 🔊 Воспроизвести



Литовский социал-демократ Вилия Блинкявичюте назвала результаты выборов в Европарламент (ЕП) "исторической победой" партии.



"Мы, социал-демократы, на самом деле добились исторической победы на выборах в ЕП потому, что мы собрали больше всего голосов за весь период участия в выборах в Европейский Парламент", – сказала политик журналистам в понедельник.



На выборах Литовская социал-демократическая партия получила более 199 тыс. или 15,07% голосов и получила два мандата членов ЕП.



В Европейском Парламенте Литву будет представлять уже работающая там сейчас В. Блинкявичюте и член сейма Литвы Юозас Олякас.



Они присоединяться к родственной партии фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов.



"Это означает, что мы вместе с другими проевропейскими фракциями сможем строить нашу Европу, жизнь жителей Литвы и жителей Евросоюза на твердом рычаге социальных прав", – сказала В. Блинкявичюте. Литовский социал-демократ Вилия Блинкявичюте назвала результаты выборов в Европарламент (ЕП) "исторической победой" партии."Мы, социал-демократы, на самом деле добились исторической победы на выборах в ЕП потому, что мы собрали больше всего голосов за весь период участия в выборах в Европейский Парламент", – сказала политик журналистам в понедельник.На выборах Литовская социал-демократическая партия получила более 199 тыс. или 15,07% голосов и получила два мандата членов ЕП.В Европейском Парламенте Литву будет представлять уже работающая там сейчас В. Блинкявичюте и член сейма Литвы Юозас Олякас.Они присоединяться к родственной партии фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов."Это означает, что мы вместе с другими проевропейскими фракциями сможем строить нашу Европу, жизнь жителей Литвы и жителей Евросоюза на твердом рычаге социальных прав", – сказала В. Блинкявичюте. Она подчеркнула, что социал-демократы в Литве победили на выборах в 35 районах, а также в городе Шяуляй, остались вторыми в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и Клайпеде.



"Это на самом деле хороший результат и доверие к нам как к традиционной партии", – сказала европарламентарий.



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Невзирая на недовольство лидера правящих в Литве "аграриев", глава избирательного штаба этой партии на выборах в Европарламент Линас Контримас утверждает, что выступление Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на выборах следует оценивать как победу.



Несмотря на то, что на выборах в Европейский Парламент (ЕП) "аграрии" получили два мандата вместо имевшегося одного, лидер партии Рамунас Карбаускис заявил в ночь выборов, что результаты его не удовлетворяют.



"Да, факт, что плюс один", – заявил Л. Контримас на пресс-конференции BNS в понедельник в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса, отвечая на вопрос о том, можно ли считать победой результаты ЛСКЗ на выборах в ЕП.



"Проценты и цифры свидетельствуют, что эту партию не буксируют. Арифметическое выражение показывает, что побеждает", – подчеркнул он.



По предварительным данным Главной избирательной комиссии, за "аграриев" на выборах в ЕП проголосовали 157 тыс. 603 или 11,92% избирателей.



По его словам, это почти в два раза больше, чем в 2014 году.



"Как тут можно хорошо оценивать. Мы на самом деле должны будем собраться и обсудить, что делать, потому что результат не такой, который бы удовлетворил. А какие будут шаги – решим", – сказал журналистам Р. Карбаускис в понедельник ночью в штабе партии.



По его словам, "результат неудовлетворительный, хоть и в два раза больше, чем был. Но есть, как есть".



"Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не повезло, значит, ошиблись", – добавил председатель Литовского союза крестьян и "зеленых".



Р. Карбаускис, а также двое избранных в ЕП представителей "аграриев" Бронюс Ропе и беспартийный Шарунас Марчюлёнис в понедельник не прибыли в Библиотеку им. М. Мажвидаса прокомментировать результаты выборов.



Л. Контримас казал, что у лидера партии еще будут другие поводы поговорить о будущем.



Он пожелал партии "сплотиться, начать больше работать с аудиториями, выезжать из сейма, из зданий политических ведомств и встречаться не только с представителями власти, но и идти в толпу".



Не входящий в ЛСКЗ Л. Контримас также баллотировался в списке "аграриев" в ЕП, однако его не выбрали, с бывшего третьего места в списке в результате рейтингования он опустился на пятое. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, Европарламент, итоги География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии