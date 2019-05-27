Д. Грибаускайте пообещала будущему президенту поддержку и своей команды 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, в понедельник пообещала собственную поддержку и поддержку своей команды будущему главе государства Гитанасу Науседу, готовящемуся перенять должность.



"Я чувствую большой человеческий долг помочь, и вся моя команда готова помочь", –сказала Д. Грибаускайте после встречи с Г. Науседой в Президентском дворце.



"Это наша обязанность перед государством, это моя обязанность как уходящего президента, и поэтому мы являемся открытыми, доброжелательными и всегда готовы стать опорой", – сказала она.



Она также добавила, что с Г. Науседой у нее обнаружилось "много общего сознания и понимания о государстве. Д. Грибаускайте выразила надежду на то, что "такая огромная поддержка людей, какая была продемонстрирована избранному президенту, действительно будет оправдана". Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, в понедельник пообещала собственную поддержку и поддержку своей команды будущему главе государства Гитанасу Науседу, готовящемуся перенять должность."Я чувствую большой человеческий долг помочь, и вся моя команда готова помочь", –сказала Д. Грибаускайте после встречи с Г. Науседой в Президентском дворце."Это наша обязанность перед государством, это моя обязанность как уходящего президента, и поэтому мы являемся открытыми, доброжелательными и всегда готовы стать опорой", – сказала она.Она также добавила, что с Г. Науседой у нее обнаружилось "много общего сознания и понимания о государстве. Д. Грибаускайте выразила надежду на то, что "такая огромная поддержка людей, какая была продемонстрирована избранному президенту, действительно будет оправдана". Даля Грибаускайте выразила надежду на то, что "такая огромная поддержка людей, какая была продемонстрирована избранному президенту, действительно будет оправдана".



Г. Науседа сказала, что на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, глава государства передала информацию об ожидающих делах.



"Я действительно вижу бесконечное желание во имя этой Литвы сделать этот процесс передачи, как можно более слаженным, основанным на взаимном доверии, взаимопонимании", – сказал избранный президент.



Д. Грибаускайте и Г. Науседа после встречи и кратких заявлений не отвечали на вопросы журналистов.



Избранный президент во втором туре выборов победил свою соперницу - бывшего министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните.



Он приступит к обязанностям после инаугурации в июле. Категории: политика, общество Ключевые слова: поздравление, президент, Науседа География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии