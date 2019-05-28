Генеральный директор F4F: У футбола нет границ. Играть можно везде, где есть мяч и поле 🔊 Воспроизвести Глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Владимир Серов. Фото media.footballforfriendship.com



Интервью популярному российскому ресурсу "Спорт-Экспресс" дал Владимир Серов – глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы"



С 28 мая по 2 июня в Мадриде пройдут финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы". В частности, в столице Мадрида состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого будет сыгран в самом сердце города, на центральной площади Пласа-Майор, а 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов. Проект "Футбол для дружбы" был создан в 2013 году, за это время в нем приняли участие тысячи детей (многие уже стали совсем взрослыми), и у любого из них своя уникальная, часто трогательная или героическая история. Самые интересные из них мы попросили рассказать глобального директора программы Владимира Серова – человека, который судьбу каждого участника буквально пропускает через себя. С 28 мая по 2 июня в Мадриде пройдут финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы". В частности, в столице Мадрида состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого будет сыгран в самом сердце города, на центральной площади Пласа-Майор, а 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов. Проект "Футбол для дружбы" был создан в 2013 году, за это время в нем приняли участие тысячи детей (многие уже стали совсем взрослыми), и у любого из них своя уникальная, часто трогательная или героическая история. Самые интересные из них мы попросили рассказать глобального директора программы Владимира Серова – человека, который судьбу каждого участника буквально пропускает через себя. – "Футбол для дружбы" в настоящий момент является одним из крупнейших международных детских социальных проектов в мире. Расскажите о целях программы.



– "Футбол для дружбы" – глобальная площадка, и ее ключевая цель – вовлечение юного поколения в продвижение важнейших человеческих ценностей – дружбы, равенства, традиций и мира. Я убежден, что футбол – это нечто большее, чем просто игра. И эту миссию разделяют все, кто участвует в программе и поддерживают ее, – ФИФА, УЕФА, Олимпийский комитет, футбольные ассоциации разных стран, ведущие футбольные клубы, общественные организации, детские благотворительные фонды, СМИ. Благодаря футболу ребята учатся взаимодействовать друг с другом, как единая команда, находить компромиссы и преодолевать разногласия. Наша программа помогает юным участникам развить свои таланты, реализовать творческий потенциал вместе с профессиональными наставниками и выбрать свой жизненный путь. Перед "Футболом для дружбы" стоят долгосрочные цели: мы работаем над тем, чтобы дети, поучаствовавшие в программе, стали лидерами местных сообществ. Ведь, будучи Послами "Футбола для дружбы" и ключевых общечеловеческих ценностей программы, юные спортсмены подают пример сверстникам, сподвигая их на воплощение своих самых амбициозных задач.



– Как возникла идея собрать представителей почти всех стран мира на проект в 2018 году, приуроченный к чемпионату мира в России? Откуда взяли столько государств?



– Проект "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром", и финальные мероприятия каждого сезона программы приурочены к какому-либо глобальному спортивному событию. Когда "Газпром" стал официальным партнером ФИФА по проведению чемпионата мира в России, родилась концепция сезона 2018 года. Возникла идея объединить на одной площадке юных спортсменов из всех стран, где люди играют в футбол. Футбольные ассоциации или федерации существуют в том или ином виде в 211 странах. Так наша программа приобрела по-настоящему глобальный масштаб, и финальные мероприятия "Футбола для дружбы" в Москве собрали представителей 99 процентов стран планеты.



– Масштаб, конечно, поражает. Как удалось воплотить в жизнь эту идею?



– Это заслуга огромного числа людей. В настоящий момент команда разработчиков "Футбола для дружбы" имеет налаженные связи с представителями футбольных федераций и правительств более 200 стран, тесно взаимодействует с ООН, включая комиссаров по защите детей, департаменты противодействия этнической и гендерной дискриминации. С участием проектной команды были запущены новые социальные государственные программы развития детского спорта в Гане, Пакистане, готовятся к запуску программы в Алжире и Танзании. Мы подключили к программе правительства ряд стран, финансирующих проведение собственных проектов в формате "Футбол для дружбы", включая Австралию, Новую Зеландию и страны Океании, Сирию, Пакистан, Сербию и Индию. Почти в 60 странах налажена работа с детскими благотворительными фондами, которые включаются в реализацию программы для ребят с инвалидностью и сиротами. В рамках подготовки и проведения мероприятий "Футбола для дружбы" осуществляется регулярная работа с представителями служб безопасности, включая Интерпол, а также с Министерствами иностранных дел и Министерствами обороны более 100 стран. Глобальным оператором Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" является коммуникационная группа "АГТ". К подготовке и проведению программы в этом году были привлечены фактически все компании холдинга.



– С какими сложностями пришлось столкнуться при организации Шестого сезона "Футбола для дружбы" в 2018-м?



– В 2018 году команда программы состояла из 804 специалистов, которые работали на национальном и международном уровнях. Весь мир был поделен на 40 страновых групп, за каждую из которых отвечали хабовые локальные офисы. Оттуда сотрудники организационного комитета "Футбола для дружбы" координировали процесс подготовки к мероприятию. Учитывая, что все мы в разных часовых поясах, было технически невозможно проводить онлайн-совещания со всеми участниками проектной команды одновременно. Мы организовывали встречи по принципу часовых поясов. Глобальная команда в течение дня проводила несколько совещаний по одному и тому же сценарию с сотрудниками из разных стран. Это помогало всем работать в слаженном режиме.



Сложностей было много. Начиная с технических моментов, связанных с разницей во времени, и заканчивая проблемами, возникшими в связи с напряженной геополитической обстановкой в странах-участницах. В шестидесяти из приглашенных государств и регионов в 2018 году происходили вооруженные столкновения, войны, революции. Конечно, этим странам уделяли особое внимание. Мы активно привлекали к работе коллег из Министерства иностранных дел, консультировались с ними по вопросам взаимодействия с локальными правительствами и службами безопасности. В некоторых странах возникали сложности с логистикой. Там, где были закрыты аэропорты, приходилось организовывать передвижение по суше или воде. Мы вывозили наших участников в соседние страны, из которых они могли вылететь в Москву.



– Как удается находить компромисс между представителями стран, у которых напряженные отношения или вообще разорваны дипломатические контакты? Как примирить политических врагов на футбольном поле?



– К сожалению, во время подготовки к мероприятиям нам иногда поступают звонки от правительств таких стран с просьбой сделать так, чтобы участники противоположной стороны конфликта были от них изолированы. Они начинают требовать, чтобы дети из другой страны не находились с их детьми в одном автобусе, не ели с ними за одним столом и так далее. На это я всегда отвечаю: "Еще раз продумайте, что вы сейчас сказали, вспомните, как именно называется программа и для чего мы пригласили вас стать ее участником. Подумайте не о сегодняшних противоречиях, а о будущем, в котором жить не нам, а нашим детям, и какого будущего вы для них хотите".



Безусловно, мы очень плотно работаем и со взрослыми, которые приезжают на мероприятия: всегда объясняем, как они должны себя вести на проекте и как взаимодействовать с теми, кто в их обычной жизни называется врагом. Мы делаем все возможное, чтобы на площадке "Футбола для дружбы" люди забывали о разногласиях и сотрудничали. И нам удается достичь своей цели. Журналисты из таких стран, проведя на наших мероприятиях хотя бы один день, уже принципиально не хотят упоминать в своих материалах о конфликтах. Они понимают, что "Футбол для дружбы" вне политики.



– Когда проводите мероприятия программы "Футбол для дружбы", чувствуете поддержку со стороны глобального сообщества?



– Разумеется, ведь о проекте знают более пяти миллионов людей во всем мире, и ему многие помогают. Наших юных участников всегда очень поддерживают в их родных странах. Пример такой поддержки – удивительная история, которая произошла во время одного из сезонов "Футбола для дружбы". Тогда на финальные мероприятия программы в Милане должна была прибыть делегация из Алжира. Рейс в Италию вылетал лишь один раз в сутки, в четыре часа утра. Когда делегация юных футболистов в полном составе прибыла в аэропорт, выяснилось, что в визе у одного из детей ошибка: некорректные даты пребывания. У нас возникла дилемма: либо оставить ребенка в Алжире и улететь без него, либо попытаться решить вопрос. Мы выбрали второй вариант, хотя понимали: если делегация не улетит на этом самолете, она опоздает на открытие и уже не сможет принять участие в Чемпионате мира по "Футболу для дружбы". Обратившись на горячую линию посольства Италии в Алжире, мы объяснили ситуацию. Сотрудники звонком разбудили посла Италии в Алжире и визового офицера. Нас попросили приехать к дому посла. Туда же прибыл визовый офицер с печатью, и на крыльце в 4:30 утра сотрудники посольства выдали нашему юному участнику новую визу. Чтобы мы смогли вылететь, авиакомпания задержала рейс почти на два часа. Все это время другие пассажиры сидели в самолете. Когда наши участники, наконец, поднялись на борт, их встретили аплодисментами. Все пассажиры уже знали, что происходит, и переживали за наших участников, надеясь, что они успеют на рейс.



– Какой была ваша самая сложная и незабываемая поездка в необычную страну?



– В 2016 году я приезжал в Дамаск на премьеру документального фильма "Три дня без войны", посвященного участию юных сирийских футболистов в "Футболе для дружбы". Мероприятие проводилось в самом центре города, его посетили более семи тысяч гостей. Присутствовали звезды, политики, спортсмены, было много детей. Все тепло принимали и фильм, и сам факт того, что Сирия стала участницей программы "Футбол для дружбы". Чтобы добраться до Дамаска, мы летели до Бейрута, и дальше на автомобиле в сопровождении броневиков прикрытия мы пересекали две границы – с Ливаном и Сирией. Мы несколько раз проезжали через простреливаемые территории, нас останавливали на 22 блокпостах. В обычное время поездка из Бейрута в Дамаск заняла бы всего час, но мы добирались более восьми часов. Дамаск и в первую очередь люди произвели на меня огромное впечатление, и я пообещал себе, что обязательно свожу в этот город своих друзей и семью.



– Было ли место, приехав в которое Вы искренне удивились: "Как здесь можно играть в футбол?"



– В футбол можно играть везде, где есть мяч и поле: это очень доступный вид спорта. Конечно, в разных странах разный уровень инфраструктуры. Но куда бы вы ни приехали, вы всегда найдете организованные или импровизированные футбольные площадки, на которых идет игра.



– Вы часто говорите о том, что "Футбол для дружбы" меняет жизни детей. Расскажите какую-нибудь особенно яркую историю об этом.



– Очень любопытная история была в Индии. Согласно результатам Открытой жеребьевки, мы должны были найти там голкипера. Мы получили более 5 000 заявок, уже начали их обрабатывать. И тут один из членов нашей отборочной комиссии в Индии случайно побывал на школьном чемпионате и увидел очень талантливого голкипера, чьего имени не было среди наших заявок. Этот мальчик жил на окраине Мумбаи в многодетной семье в стесненных условиях – в однокомнатном домике. Он занимался футболом в бесплатной секции. Когда ему исполнилось 10 лет, ему предложили стать голкипером, но для этого нужно было купить перчатки. Семья долго совещалась, так как свободных денег не было, и в конце концов они приняли решение купить ему перчатки. Им пришлось потратить часть денег, отложенных на обучение старшей дочери. Понимая, какую высокую цену заплатили его родители, мальчик стал усердно тренироваться и очень скоро показал потрясающие результаты. Перчатки он берег как самое дорогое и всегда засыпал с перчатками в руках. Когда мы узнали эту историю, мы выбрали его для участия в программе. Невозможно описать, как он был счастлив и как им гордилась его семья, друзья, соседи. В Санкт-Петербург он приехал со своими перчатками. Конечно, мы подарили ему все нужное для занятий футболом, но он пообещал сохранить свои старые перчатки на удачу, как талисман.



– Кто из участвовавших в программе детей показался вам особенным, произвел на вас самое сильное впечатление?



– Все наши юные участники очень яркие, и в ответ на этот вопрос я мог бы рассказать о любом из них. Из российских ребят я могу отметить Альберта Зиннатова из Уфы. Тысячи детей присылают свои запросы на участие в программе, но он был одним из немногих, кто обосновал свое участие не только любовью к футболу и желанием увидеть звезд, но и своей возможной пользой для остальных участников. У Альберта очень рано обнаружили сахарный диабет, и ему пришлось уйти из футбольной школы. Все остальные школы не готовы были принять его с таким диагнозом, но он нашел способ продолжать тренировки, и в конце концов добился того, чтобы его приняли в одну из академий. Никогда не сдаваться и верить в свое дело – именно об этом он и хотел рассказать своим сверстникам со всего мира. Эта позиция вызывает уважение. С тех пор Альберт поучаствовал во многих мероприятиях "Футбола для дружбы". На матче закрытия ЧМ-2018 в Москве он был приглашен в ложу Президента России.



– В программе участвовал ребенок из Сомали. Это был маленький пират?



– Из Сомали приехал очень талантливый юный футболист. Он играл на позиции защитника в мультинациональной сборной "Гигантская черепаха", довольно быстро нашел общий язык с другими ребятами и очень достойно проявил себя на поле. Довольно сложно шел процесс национального отбора участника. В Сомали присутствует несколько влиятельных политических военных группировок. Каждая группировка стремилась взять под свой контроль участие страны в "Футболе для дружбы", а нам нужно было правильно выбрать партнера, чтобы сохранить безопасность участников.



– В чем для вас главная особенность и фишка сезона "Футбол для дружбы"-2019?



– В этом году мы впервые представляем международную образовательную программу не только для юных участников, но и для тренеров и учителей физкультуры из разных стран. Поскольку эти люди фактически отвечают за развитие детского футбола, мы считаем очень важным помогать им в работе. В создании курса принимают участие тренеры, футболисты, представители академий и федераций разных стран. Здорово, что они готовы делиться своим опытом и методическими наработками. При помощи курса мы надеемся не только повышать квалификацию тренеров, но и включать их в работу привитие ключевых ценностей "Футбола для дружбы" детям.



– Планируете ли вы в одном из следующих сезонов пригласить представителей инопланетных цивилизаций? Кажется, для команды "Футбола для дружбы" не существует нерешаемых задач, и вы способны при необходимости привлечь на футбольное поле даже маленького марсианина.



– Пока заявок от маленьких марсиан не поступало, но мы всегда открыты для представителей любых культур и национальностей. Категории: спорт Ключевые слова: # F4F, "Футбол для дружбы" — статья прочитана 117 раз Комментарии