Фантастическая «ФАНТАЗИЯ» 🔊 Воспроизвести







25 мая в столичном Театре танца состоялся ежегодный отчётный концерт театра танца «Фантазия». Этот коллектив под руководством Инги Гуреевой и Светланы Коломиец на протяжении многих лет радует зрителей своим творчеством.



«Фантазия» постоянно принимает участие в городских, республиканских и зарубежных фестивалях и конкурсах, где занимает призовые места. Но ни к одному выступлению дети не готовятся так серьёзно, как к отчётному концерту в родном городе!



Зал был переполнен, и некоторым зрителям пришлось даже занять «почётные места» на ступеньках, так как мест физически просто не хватало. Ребята зажгли зал яркими костюмами, прекрасно поставленной хореографией и неотразимыми улыбками. Танцевальные номера срывали дружные зрительские аплодисменты. Всего в программе было задействовано 39 танцевальных номеров, из них целых 5 премьер и... какой сюрприз! В этом году звёздный час наступил и для шестнадцати великолепных мам, которые в зажигательном танце поразили всех своей пластикой, синхронностью и безграничным позитивом. Праздничную программу завершили тёплые слова руководителя коллектива - Инги Гуреевой, которая поблагодарила детей и родителей за отличную работу в этом творческом году! «Фантазия» постоянно принимает участие в городских, республиканских и зарубежных фестивалях и конкурсах, где занимает призовые места. Но ни к одному выступлению дети не готовятся так серьёзно, как к отчётному концерту в родном городе!Зал был переполнен, и некоторым зрителям пришлось даже занять «почётные места» на ступеньках, так как мест физически просто не хватало. Ребята зажгли зал яркими костюмами, прекрасно поставленной хореографией и неотразимыми улыбками. Танцевальные номера срывали дружные зрительские аплодисменты. Всего в программе было задействовано 39 танцевальных номеров, из них целых 5 премьер и... какой сюрприз! В этом году звёздный час наступил и для шестнадцати великолепных мам, которые в зажигательном танце поразили всех своей пластикой, синхронностью и безграничным позитивом. Праздничную программу завершили тёплые слова руководителя коллектива - Инги Гуреевой, которая поблагодарила детей и родителей за отличную работу в этом творческом году!







Коллектив существует уже долгих 23 года, и, по словам руководителя коллектива, это далеко не предел. Каждый год в «Фантазию» приходят новые малыши, яркий мир танца влечёт к себе, танец становится важной и неотъемлемой частью их жизни. Коллектив стал частью культурной жизни города, а отчётный концерт в очередной раз показал, насколько ребята вместе со своими педагогами преуспели в своём стремлении сделать жизнь ярче и прекраснее. Праздник удался на славу. Более 77 юных талантов получили море улыбок и аплодисментов, а зрители – заряд хорошего настроения до следующего отчётного концерта в будущем году.



Валерия ЛИТВИНОВА,



Вильнюс,



специально для «Обзора»



Фоторепортаж «Обзора»



Коллектив существует уже долгих 23 года, и, по словам руководителя коллектива, это далеко не предел. Каждый год в «Фантазию» приходят новые малыши, яркий мир танца влечёт к себе, танец становится важной и неотъемлемой частью их жизни. Коллектив стал частью культурной жизни города, а отчётный концерт в очередной раз показал, насколько ребята вместе со своими педагогами преуспели в своём стремлении сделать жизнь ярче и прекраснее. Праздник удался на славу. Более 77 юных талантов получили море улыбок и аплодисментов, а зрители – заряд хорошего настроения до следующего отчётного концерта в будущем году. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Театр танца, «Фантазия», Инга Гуреева, Светлана Коломиец География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 120 раз Комментарии