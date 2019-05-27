«Красная машина» не доехала до финала 🔊 Воспроизвести Фото: iihf.com







Чемпионом мира по хоккею, проходившего в Словакии, стала совсем не та сборная, которой все прочили лавры триумфаторов. А всё началось в четвертьфинале.



Лишь один из четырёх матчей четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии, обошёлся без лихо закрученного сюжета и неожиданной развязки.



Канада, сенсационно проигрывая Швейцарии, сравняла счёт за 0,3 секунды до финальной сирены, а затем вырвала победу в овер-тайме.



В скандинавском дерби была почти та же ситуация: финны проигрывали, но сумели-таки отыграться в самом конце и победить в овер-тайме.



В полуфинале звёздная команда России встречалась с финнами, в составе которых, как то и дело подчёркивали комментаторы, не было звёзд, хотя бы приближающихся к уровню «Овечкин, Малкин и компания». И в очередной раз мир убедился, что слепящее глаза созвездие ещё не является гарантией неизбежной победы. Лишь один из четырёх матчей четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии, обошёлся без лихо закрученного сюжета и неожиданной развязки.Канада, сенсационно проигрывая Швейцарии, сравняла счёт за 0,3 секунды до финальной сирены, а затем вырвала победу в овер-тайме.В скандинавском дерби была почти та же ситуация: финны проигрывали, но сумели-таки отыграться в самом конце и победить в овер-тайме.В полуфинале звёздная команда России встречалась с финнами, в составе которых, как то и дело подчёркивали комментаторы, не было звёзд, хотя бы приближающихся к уровню «Овечкин, Малкин и компания». И в очередной раз мир убедился, что слепящее глаза созвездие ещё не является гарантией неизбежной победы.



Однако финские хоккеисты провели ещё один мастер-класс на тему «порядок бьёт класс». Наверное, не нужно объяснять, кто кого в данном случае побил.



К слову, нужно ещё добавить, что игрок финской сборной Оливер Каски на 6-й минуте матча не реализовал буллит.



Между тем главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной сирены сказал: «Сегодня был очень сложный матч. Канада была лучшая команда, против которой мы играли».



Фото: iihf.com







Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.



Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — россиянин Никита Кучеров.



Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 18 (5+13) очков. Второе место занял форвард сборной России Никита Кучеров, забросивший шесть шайб и отдавший 10 результативных передач. Третье место разделили Никита Гусев и нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек, набравшие по 16 (4+12) баллов. Пятое место занял форвард сборной Канады Марк Стоун, на счету которого 14 (8+6) очков.



Канадец стал также самым ценным игроком чемпионата мира.







Чемпионат мира по хоккею – 2019. Словакия



Четвертьфинал



Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).



Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).



Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).



Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).



Полуфинал



Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).



Канада – Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).







Матч за 3-е место



Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).



Финал



Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).



В другом полуфинальном матче Канада уверенно переиграла чехов и настроилась то же самое проделать с «незвёздными» финнами.Однако финские хоккеисты провели ещё один мастер-класс на тему «порядок бьёт класс». Наверное, не нужно объяснять, кто кого в данном случае побил.К слову, нужно ещё добавить, что игрок финской сборной Оливер Каски на 6-й минуте матча не реализовал буллит.Между тем главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной сирены сказал: «Сегодня был очень сложный матч. Канада была лучшая команда, против которой мы играли».Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — россиянин Никита Кучеров.Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 18 (5+13) очков. Второе место занял форвард сборной России Никита Кучеров, забросивший шесть шайб и отдавший 10 результативных передач. Третье место разделили Никита Гусев и нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек, набравшие по 16 (4+12) баллов. Пятое место занял форвард сборной Канады Марк Стоун, на счету которого 14 (8+6) очков.Канадец стал также самым ценным игроком чемпионата мира.Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).Канада – Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, хоккей, чемпионат мира, результаты матчей, чемпионат мира по хоккею, Словакия, чемпионат мира по хоккею 2019 — статья прочитана 103 раза Комментарии