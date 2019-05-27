«Красная машина» не доехала до финала

Чемпионом мира по хоккею, проходившего в Словакии, стала совсем не та сборная, которой все прочили лавры триумфаторов. А всё началось в четвертьфинале.
Лишь один из четырёх матчей четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии, обошёлся без лихо закрученного сюжета и неожиданной развязки.
Канада, сенсационно проигрывая Швейцарии, сравняла счёт за 0,3 секунды до финальной сирены, а затем вырвала победу в овер-тайме.
В скандинавском дерби была почти та же ситуация: финны проигрывали, но сумели-таки отыграться в самом конце и победить в овер-тайме.
В полуфинале звёздная команда России встречалась с финнами, в составе которых, как то и дело подчёркивали комментаторы, не было звёзд, хотя бы приближающихся к уровню «Овечкин, Малкин и компания». И в очередной раз мир убедился, что слепящее глаза созвездие ещё не является гарантией неизбежной победы.
В другом полуфинальном матче Канада уверенно переиграла чехов и настроилась то же самое проделать с «незвёздными» финнами.
Однако финские хоккеисты провели ещё один мастер-класс на тему «порядок бьёт класс». Наверное, не нужно объяснять, кто кого в данном случае побил.
К слову, нужно ещё добавить, что игрок финской сборной Оливер Каски на 6-й минуте матча не реализовал буллит.
Между тем главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной сирены сказал: «Сегодня был очень сложный матч. Канада была лучшая команда, против которой мы играли».
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — россиянин Никита Кучеров.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 18 (5+13) очков. Второе место занял форвард сборной России Никита Кучеров, забросивший шесть шайб и отдавший 10 результативных передач. Третье место разделили Никита Гусев и нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек, набравшие по 16 (4+12) баллов. Пятое место занял форвард сборной Канады Марк Стоун, на счету которого 14 (8+6) очков.
Канадец стал также самым ценным игроком чемпионата мира.
Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).
Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).
Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).
Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Канада – Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
Однако финские хоккеисты провели ещё один мастер-класс на тему «порядок бьёт класс». Наверное, не нужно объяснять, кто кого в данном случае побил.
К слову, нужно ещё добавить, что игрок финской сборной Оливер Каски на 6-й минуте матча не реализовал буллит.
Между тем главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной сирены сказал: «Сегодня был очень сложный матч. Канада была лучшая команда, против которой мы играли».
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал Филип Гронек из Чехии, а лучшим форвардом — россиянин Никита Кучеров.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 18 (5+13) очков. Второе место занял форвард сборной России Никита Кучеров, забросивший шесть шайб и отдавший 10 результативных передач. Третье место разделили Никита Гусев и нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек, набравшие по 16 (4+12) баллов. Пятое место занял форвард сборной Канады Марк Стоун, на счету которого 14 (8+6) очков.
Канадец стал также самым ценным игроком чемпионата мира.
Чемпионат мира по хоккею – 2019. Словакия
Четвертьфинал
Четвертьфинал
Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).
Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).
Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).
Полуфинал
Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Канада – Чехия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Матч за 3-е место
Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Финал
Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).