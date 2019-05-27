Виталию Мазуру – 85 🔊 Воспроизвести 22 мая Литовский музей театра, музыки и кино совместно с Вильнюсским театром «Леле» открыли выставку под названием «Вода и Земля». Экспозиция посвящена художнику и режиссёру Виталию Мазуру (Виталиюс Мазурас) и приурочена к 85-летию великого мастера.



В экспозиции представлены сцены из спектаклей, над которыми работал В.Мазур, а именно драматическая трилогия Марцелиюса Мартинайтиса и магические литовские народные сказки, такие как „Sigutė“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas avinukas“ и „Eglė žalčių karalienė“.



Художница Ирма Балакаускайте, работавшая над оформлением данной выставки, взяла за основу известный спектакль В. Мазура «Дочь Земли», который был создан в 1981 году. По её словам, сцена любви Эгле и Жилвинаса стала для неё наиболее вдохновляющей, а рождение нового человека словно отображает весь смысл театра В.Мазура, волшебную способность оживить куклу на сцене и дать ей жизнь. В экспозиции представлены сцены из спектаклей, над которыми работал В.Мазур, а именно драматическая трилогия Марцелиюса Мартинайтиса и магические литовские народные сказки, такие как „Sigutė“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas avinukas“ и „Eglė žalčių karalienė“.Художница Ирма Балакаускайте, работавшая над оформлением данной выставки, взяла за основу известный спектакль В. Мазура «Дочь Земли», который был создан в 1981 году. По её словам, сцена любви Эгле и Жилвинаса стала для неё наиболее вдохновляющей, а рождение нового человека словно отображает весь смысл театра В.Мазура, волшебную способность оживить куклу на сцене и дать ей жизнь.



Куратор выставки Римас Дрежис также отметил невероятную силу чародейства, которая исходит от экспозиции “Вода и Земля”.



Литовский музей театра, музыки и кино приглашает всех, кому интересен театр, его история, посетить выставку, которая будет работать до середины сентября. На открытии присутствовал и сам Виталий Мазур. По его словам, окидывая взглядом окружающие его произведения, он помнит историю создания каждого из них. К слову, "Обзор" недавно опубликовал большое интервью великого кукловода.Куратор выставки Римас Дрежис также отметил невероятную силу чародейства, которая исходит от экспозиции “Вода и Земля”.Литовский музей театра, музыки и кино приглашает всех, кому интересен театр, его история, посетить выставку, которая будет работать до середины сентября. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Виталиюс Мазурас, Виталий Мазур — статья прочитана 41 раз Комментарии