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Виталию Мазуру – 85

22 мая Литовский музей театра, музыки и кино совместно с Вильнюсским театром «Леле» открыли выставку под названием «Вода и Земля». Экспозиция посвящена художнику и режиссёру Виталию Мазуру (Виталиюс Мазурас) и приурочена к 85-летию великого мастера.

В экспозиции представлены сцены из спектаклей, над которыми работал В.Мазур, а именно драматическая трилогия Марцелиюса Мартинайтиса и магические литовские народные сказки, такие как „Sigutė“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas avinukas“ и „Eglė žalčių karalienė“.

Художница Ирма Балакаускайте, работавшая над оформлением данной выставки, взяла за основу известный спектакль В. Мазура «Дочь Земли», который был создан в 1981 году. По её словам, сцена любви Эгле и Жилвинаса стала для неё наиболее вдохновляющей, а рождение нового человека словно отображает весь смысл театра В.Мазура, волшебную способность оживить куклу на сцене и дать ей жизнь.
На открытии присутствовал и сам Виталий Мазур. По его словам, окидывая взглядом окружающие его произведения, он помнит историю создания каждого из них. К слову, "Обзор" недавно опубликовал большое интервью великого кукловода.

Куратор выставки Римас Дрежис также отметил невероятную силу чародейства, которая исходит от экспозиции “Вода и Земля”.

Литовский музей театра, музыки и кино приглашает всех, кому интересен театр, его история, посетить выставку, которая будет работать до середины сентября.
Агния ПОДМОСТКО, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Виталиюс Мазурас, Виталий Мазур
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добавлена сегодня, 27 мая, 14:40

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