Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.



24 мая натовские истребители идентифицировали российский самолет "Ан-12", летевший с материковой части России в Калининградскую область. Этот грузовой самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.



26 мая истребители НАТО сопроводили летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область самолет "Ил-76". Он летел с включенным транспондером, но без плана полета, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.



Истребители миссии воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии. Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.24 мая натовские истребители идентифицировали российский самолет "Ан-12", летевший с материковой части России в Калининградскую область. Этот грузовой самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.26 мая истребители НАТО сопроводили летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область самолет "Ил-76". Он летел с включенным транспондером, но без плана полета, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.Истребители миссии воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, нато, истребители, перехват География: Литва — статья прочитана 61 раз Комментарии