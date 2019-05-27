Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты



Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.

24 мая натовские истребители идентифицировали российский самолет "Ан-12", летевший с материковой части России в Калининградскую область. Этот грузовой самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

26 мая истребители НАТО сопроводили летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область самолет "Ил-76". Он летел с включенным транспондером, но без плана полета, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Истребители миссии воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, нато, истребители, перехват
География: Литва
статья прочитана 61 раз
добавлена сегодня, 27 мая, 14:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка