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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
24 мая натовские истребители идентифицировали российский самолет "Ан-12", летевший с материковой части России в Калининградскую область. Этот грузовой самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
26 мая истребители НАТО сопроводили летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область самолет "Ил-76". Он летел с включенным транспондером, но без плана полета, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Истребители миссии воздушной полиции НАТО несут дежурство в Литве и Эстонии.
Ключевые слова: Россия, нато, истребители, перехват
География: Литва
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