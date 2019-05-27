Глава конфедерации промышленников Р. Даргис: мы ожидаем улучшения отношений с президентом 🔊 Воспроизвести Глава конфедерации промышленников Литвы Р. Даргис



После того, как экономист Гитанас Науседа был избран президентом Литвы, ожидается улучшение отношений между бизнесом и президентом, говорит президент Литовской конфедерации промышленников. В частности, Робертас Даргис надеется, что новый президент будет слышать своих оппонентов и совещаться с ними, а также не будет ставить свои интересы выше интересов других слоев общества.



"Не секрет, что в последние годы в президентском ведомстве бизнес не был особенно ожидаемым гостем. Что мы слышали - зачастую разные эпитеты, которые не были особенно приятными и радостными для бизнеса", - сказал BNS Р. Даргис.



По словам Р. Даргиса, Г. Науседа "пришел из системы, которая действует в бизнесе", поэтому он лучше понимает и лучше настроен в отношении бизнеса. После того, как экономист Гитанас Науседа был избран президентом Литвы, ожидается улучшение отношений между бизнесом и президентом, говорит президент Литовской конфедерации промышленников. В частности, Робертас Даргис надеется, что новый президент будет слышать своих оппонентов и совещаться с ними, а также не будет ставить свои интересы выше интересов других слоев общества."Не секрет, что в последние годы в президентском ведомстве бизнес не был особенно ожидаемым гостем. Что мы слышали - зачастую разные эпитеты, которые не были особенно приятными и радостными для бизнеса", - сказал BNS Р. Даргис.По словам Р. Даргиса, Г. Науседа "пришел из системы, которая действует в бизнесе", поэтому он лучше понимает и лучше настроен в отношении бизнеса. "Знание того, что означает эффективное сотрудничество государственного сектора с частным сектором, наверное, позволит государству получить другие результаты", - отметил он.



Исполнительный директор ассоциации Investors' Forum Рута Скирене убеждена, что прежняя работа Г. Науседы в коммерческом банке не станет преградой для обсуждения в дальнейшем регулирования предпринимательства, включая и банки. Р. Скирене надеется, что это поймет также часть СМИ и политиков и не будет упрекать Г. Науседу в мнимой предвзятости.



"Сейчас многие говорят, что он якобы представляет банки и будет их представлять, так что я могу гарантировать, что он не будет представлять банки (...). Он не был владельцем банка, он был банковским аналитиком, советником президента (банка – BNS). Поэтому я не думаю, что работа в банке для него препятствие (...). Уже во время предвыборной кампании я заметила: "он представляет, он олигарх". Ну какой он олигарх?" - сказала Р. Скирене.



Глава Investors' Forum полагает, что экономическое образование для Г. Науседы, как и для завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте - это преимущество. Оценивая сильные стороны Г. Науседы и его риски с приходом на высший пост в государстве, Р. Скирене указала на его дипломатичность и вежливость.



Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс, в частности, надеется, что избранный глава государства будет активно участвовать в дискуссиях о проекте бюджета 2020 года.



"Думаю, что работа с бюджетом будет очень интересной, здесь будет важна и роль парламентского Комитета по бюджету и финансам (...). На что я рассчитываю - что не будут слепо одобряться какие-то предложения относительно проекта бюджета, а по ним всем будут серьезные дискуссии, и новый глава государства в этих дискуссиях будет активно участвовать", - сказал М. Залаторюс.



"Г. Науседа может быть тем человеком, который даст стимул дискуссиям по бюджетным вопросам по существу. Будет ли он это делать, это уже вопрос не ко мне", - добавил он.



Бывший советник президента одного из крупнейших в Литве банков - банка SEB, экономист Г. Науседа победил на выборах президента бывшую министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: президент, промышленники, Науседа География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии