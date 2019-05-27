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Общение на языке культур





Грандиозное праздничное событие, посвящённое Всемирному Дню сохранения национальных культур, прошло 25 мая в Клайпеде.

Член Сейма Литвы Ирина Розова рассказала историю возникновения праздника, организованного клайпедским Центром национальных культур (директор Елена Буткявичиене). Оказывается, решением ЮНЕСКО в 2002 году 21 мая было объявлено Всемирным днём культурного разнообразия во имя диалога и развития. А Сейм Литвы уже в 2013 году объявил 21 мая Днём национальных общин, тем самым подчёркивая желание государства сохранить самобытность и разнообразие 154 национальностей, проживающих в Литве.

Так у национальных общин и появилась дополнительная возможность языком своей культуры говорить об этнической Родине, помочь всем желающим больше узнать и ближе познакомиться с традициями своего народа.
Мэр города Витаутас Грубляускас отметил: «Одна из сильных, красочных и духовных сторон нашего города – это многонациональность, многокультурность. Я абсолютно уверен в том, что чем больше будет уважения к каждой национальности, к каждой национальной общине, тем сильнее будет наша Клайпеда. Сегодняшний красочный фестиваль, прекрасный праздник всему миру, всей Европе и Литве показывает, что мы сильны тем, что чувствуем себя единой сильной семьёй».





Богатый и сочный колорит, буйство красок, особый язык музыки и движений – всё это сполна присутствовало на клайпедском музыкальном фестивале, где выступали коллективы национальных общин взрослых и детей, воспитанники воскресных школ и почётные гости праздника - интересный вокальный ансамбль «Раница» белорусов из Шальчининкая и замечательный танцевальный ансамбль «Виленщизна» из Вильнюса.

В этот день мая в большой концертной программе замечательно выступили польский, казахский, азербайджанский, армянский, белорусский, литовский, русский, татарский, украинский, еврейский, немецкий творческие коллективы Клайпеды.

Некоторые руководители национальных коллективов за огромную и долголетнюю работу были награждены грамотами и ценными подарками Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики.

Дух народов помог передать и «Дворик мастеров», который предложил не только полюбоваться поделками, выполненными руками мастеров, но и главное - самим приобщиться к миру народного творчества, изготовив сувениры себе на память на мастер-классах.





Очень понравилось гостям праздника изготовление национальной выпечки. Казахские баурсаки ромбовидной формы жарили во фритюре в казане на глазах гостей, рассказывая историю хлеба.

А испечь булочки на палочках – хлеб пастухов можно было всем желающим. Можно было полакомиться и литовскими булочками.

Яркий, содержательный праздник порадовал всех, оставил отличные впечатления, подарил доброе и дружеское общение. Он показал, что культуры народов существуют рядом, взаимодействуют, обогащают друг друга.

Фото автора и Владимира Беглика

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День сохранения национальных культур
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 27 мая, 12:40

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