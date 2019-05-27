Партия Брексита заняла первое место на выборах в Европарламент в Британии 🔊 Воспроизвести PA Image caption У Найджела Фараджа новая партия. Она так и называется: Партия брексита. С нею он триумфально избрался в Европарламент



Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании, сообщает



Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.



Две ведущие британские партии - лейбористы и консерваторы - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых. Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании, сообщает ВВС Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.Две ведущие британские партии - лейбористы и консерваторы - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых. Что выборы в Европарламент в Британии вообще состоятся, стало понятно лишь в апреле нынешнего года, когда консервативное правительство Терезы Мэй оказалось неспособно провести через парламент соглашение об условиях выхода из ЕС до изначальной даты "брексита" - 29 марта - и было вынуждено просить об отсрочке.



В настоящий момент Британия остается членом Евросоюза до 31 октября, но сможет выйти раньше, если соглашение, уже три раза отвергнутое британским парламентом, все же удастся принять.



Поляризованная Британия



На данный момент определились 64 избранных депутата Европарламента из приходящихся на Британию 73. Из этого числа 28 мандатов получает Партия брексита, 15 - либерал-демократы, 10 - лейбористы, семь - зеленые, три - консерваторы и один - валлийская партия Плайд камри.



Явка в Британии, по предварительным данным, окажется ниже среднего и составит около 37%. При этом в других европейских странах явка выросла по сравнению с прошлыми выборами и составила в среднем 51%.



В Англии, Шотландии и Уэльсе на выборах в Европарламент применяется пропорциональная система (в отличие от мажоритарной, применяемой на всех прочих выборах в Англии и Уэльсе): партии выдвигают списки кандидатов в каждом из девяти регионов, на которые разделена Англия, и единый список для Шотландии и Уэльса. Чем больше избирателей голосует за партию, тем больше кандидатов из списка станут депутатами.



Например, в Лондоне победили либерал-демократы, и им досталось три места в Европарламенте. Второе и третье место заняли соответственно лейбористы и Партия брексита, и им досталось по два места. Еще один оставшийся лондонский мандат достался "зеленым", которые пришли четвертыми. Консерваторы и прочие партии избрать своих кандидатов в Лондоне не смогли.



Результаты в Лондоне нетипичны для Англии: в семи английских регионах, по которым подведены результаты на данный момент, первое место заняла Партия брексита; она же заняла первое место в Уэльсе.



Слабые результаты Лейбористской партии британские аналитики склонны объяснять ее невнятной позицией по "брекситу": в партии представлены два крупных блока избирателей - жители крупных городов - в массе своей противники выхода из ЕС - и жители бывших индустриальных районов, среди которых много "брекситеров". Не желая отталкивать ни тех ни других, руководство партии предпочитало говорить, что у страны есть более насущные проблемы, чем "брексит", и что желание избирателей, проголосовавших за "брексит", они способны выполнить лучше, чем нынешнее правительство.



Избиратели консерваторов, с другой стороны, в массе своей переметнулись к Партии брексита, разочаровавшись тем, что правительство Мэй до сих пор не смогло вывести страну из Евросоюза.



Найджел Фарадж, один из лидеров кампании за выход из ЕС перед референдумом 2016 года, создал свою новую Партию брексита лишь 12 апреля. До этого он возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства, которая до сих пор существует и участвовала в нынешних выборах в Европарламент, но судя по имеющимся на данный момент результатам, безуспешно.



Каковы результаты в других странах ЕС







Выборы в Европарламент проводились начиная с четверга во всех 28 странах ЕС. На этих выборах победу предрекали право-популистским партиям, которые в последние годы набирали популярность во многих странах Европы. Такие партии в самом деле выступили довольно успешно, но большинства, судя по поступающим результатам, не получат.



В странах, где подобные партии находятся у власти, таких как Италия, Венгрия и Польша, они заняли первое место и на нынешних выборах.



Во Франции партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен также заняла первое место, немного потеснив партию президента Эммануэля Макрона.



В Греции первое место заняла консервативная партия "Новая демократия", вынудив премьера Алексиса Ципраса немедленно объявить в стране досрочные парламентские выборы.



Вместе с тем, в таких странах, как Нидерланды и Дания, евроскептические партии проиграли. В Эстонии правая партия ЭКРЕ также заняла четвертое место и не получит ни одного депутатского мандата.



В Испании и Португалии правящие левоцентристские партии победили и на европейских выборах.



Либеральные партии успешно выступили в Словакии.



Также во многих странах успешно выступили экологические партии (в Британии результат "зеленых" также можно считать успехом, но отчасти он связан с четкой позицией партии против "брексита"). В Германии "зеленые" отобрали голоса у правящего блока ХДС/ХСС и заняли второе место. Они же заняли третье место на выборах во Франции.



Право-популистская "Альтернатива для Германии" заняла четвертое место, улучшив свой результат 2014 года с 7,1% до 10,8% голосов. bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Европарламент, фракции — статья прочитана 138 раз Комментарии